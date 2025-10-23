В Азовском море могут возобновить вылов осетровых

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о возможном возобновлении коммерческого промысла осетровых в Азовском море. По его словам, объемы вылова могут составить порядка 150 т.

О возможном возобновлении коммерческого промысла осетровых в Азовском море сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков . С таким заявлением он выступил на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Сейчас по итогам мониторинговых исследований, мероприятий мы видим, что запасы осетра восстановились. Можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море"

- Илья Шестаков

Руководитель Росрыболовства уточнил, что первые объемы будут небольшими - порядка 150 т. При этом Шестаков отметил, что в целом ситуация с запасами осетра в Азовском море демонстрирует положительную динамику.