В Азовском море впервые за 70 лет обнаружили редкий вид осетровых

Рыбу шип выловили в Азовском море – редчайший рыба семейства осетровых была обнаружена в водоеме впервые за 70 лет. Шип крайне редко покидает пределы речных бассейнов, кроме того, вид в целом немногочисленный.

В Азовское море вернулся редкий шип, ученые обнаружили рыбу, проводят осенний мониторинг прибрежного промысла в районе урочища Кучугуры в улове ставного невода, информирует пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Исследователи выловили молодую особь длиной 56 см и весом 1,2 кг. Взрослые особи достигают в длину 220 см и весят до 80 кг.

"По данным многолетних ихтиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне, исключительно редко отмечавшийся шип промыслового значения никогда не имел, и последние достоверные факты его поимки датируются началом XX века"

Шип в Азово-Черноморском бассейне исключительно редко мигрирует за пределы рек – Дона, Кубани, Дуная, подчеркивают ученые. Также этот вид рыб встречается в Каспийском море, а прежде – в Аральском.

В настоящее время шип – непромысловая рыба, это исчезающий вид, популяцию которого пытаются сохранить и приумножить.