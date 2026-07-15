Ядерное оружие Саудовской Аравии: есть или нет, зачем нужно и кто поможет создать?

Ядерная программа Саудовской Аравии едва была начата, но уже вызывает серьезные вопросы о том, не появится ли на Ближнем Востоке очередное государство, способное создать самое мощное оружие в мире. Для чего Саудовской Аравии ядерная программа, нужно ли ей ядерное оружие и кто потенциально сможет помочь стране в его создании?

Опасения о возможном появлении новой ядерной державы подкрепляют сообщения о том, что администрация Трампа готова дать арабскому королевству разрешение на обогащение урана без каких-либо дополнительных гарантий неиспользования его для создания ядерного оружия.

Есть ли у Саудовской Аравии ядерное оружие?

По состоянию на конец июля 2026 года, у Саудовской Аравии нет ядерного оружия, при том никаких сомнений, как, например, в отношении Ирана, по поводу королевства на Аравийском полуострове нет. Официально, на Ближнем Востоке вообще ни у кого нет ядерного оружия, однако фактически, это не так: считается, что ядерное оружие есть у Израиля, который не признает и не отрицает этот факт. В свою очередь, Иран, по оценкам ядерных экспертов, очень близок к тому, чтобы создать атомную бомбу.

Что известно о ядерной программе Саудовской Аравии?

В отличие от Израиля и Ирана, ядерные программы которых развиваются с 1950х годов, ядерная программа Саудовской Аравии, которая называется ”Национальный проект ядерной энергетики” только зарождается. Нацпроект, одобренный в 2017 году, предполагает строительство больших и малых АЭС с целью диверсификации экономики королевства и использования неископаемых источников энергии. Необходимое законодательство для регулирования ядерной программы Саудовская Аравия разрабатывает совместно с МАГАТЭ, органом ООН, который контролирует ядерные объекты по всему миру. В 2018 году Эр-Рияд создал ядерную комиссию, а в 2022 году - компанию, занимающуюся ядерной энергетикой, Saudi Nuclear Energy Holding Company (SNEHC). Несколько лет назад королевство объявило тендер на строительство первого реактора: заявки подали Россия, Китай, Южная Корея и Франция.

Есть ли у Саудовской Аравии уран?

В 2019 году Саудовская Аравия совместно с китайскими специалистами обнаружила у себя залежи урана. По оценкам, количество урана, пригодного для добычи составляет 90 тысяч тонн. Этого хватит для домашнего использования и для экспорта. В январе 2025 года Министр нефти Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман заявил, что Саудовская Аравия намерена производить урановый концентрат, из которого изготавливают как топливо для ядерных реакторов, так и атомные бомбы, обогащать уран, а также производить ядерное топливо, в том числе и на экспорт. Обогащение урана, которым сегодня занимаются всего 15 стран в мире, в том числе Россия, США, Пакистан, Иран, Франция, Китай и Северная Корея, необходимо Саудовской Аравии для экономического суверенитета: страна, импортирующая ядерное топливо, зависит от поставщиков, которые могут прекратить поставки из-за политического кризиса, например.

Соглашения о ядерном оружии

В 1988 году неядерная Саудовская Аравия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, а в 2009 году - Соглашение с МАГАТЭ, позволяющее ядерному агентству контролировать все заявленные ядерные объекты королевства. Между тем, Эр-Рияд отказывается подписывать Дополнительный протокол МАГАТЭ, который предусматривает возможность для агентства проводить внеочередные и внезапные проверки любых объектов, на которых есть признаки ядерной деятельности.

Нужно ли Саудовской Аравии ядерное оружие?

Еще в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что если у Ирана, обладающего ядерными технологиями, благодаря помощи Запада в 1950-х годах, последующим закупкам из Пакистана и собственным наработкам, появится ядерное оружие, то королевство разработает собственное. По состоянию на 2026 год, для Саудовской Аравии даже просто потенциальная возможность создания ядерного оружия важна, как минимум, по трем причинам:

как сдерживающий фактор против Ирана, который в ходе войны с США, атаковал ряд объектов в королевстве в качестве ответной меры на действия американских военных; как действенное средство на случай усугубления региональной нестабильности и одновременного отказа США от содействия (как это было в Афганистане с выходом американских военных); ядерное оружие не только самое мощное в мире, но и самое статусное. Оно нужно и для сдерживания потенциальных угроз, и для демонстрация возможностей страны, которая им обладает. Для Саудовской Аравии, которая соперничает за лидерство в регионе с ОАЭ, такой инструмент влияния будет не лишним.

Что касается Израиля, у которого, в отличие от Ирана, наверняка есть ядерное оружие, для Эр-Рияда он не представляет непосредственную угрозу. Саудовская Аравия не против Израиля, однако против его военной доктрины, которая угрожает стабильности в регионе, и с этой точки зрения, обладание возможностью создания ядерного оружия тоже может служить в качестве действенного сдерживающего фактора.

Зачем Саудовской Аравии ядерное соглашение с США?

В октябре 2025 года Саудовская Аравия и США завершили переговоры по сотрудничеству в области ядерной программы королевства. Единственное, чего не хватает, это подписи Дональда Трампа. Американский президент не спешит одобрять ядерное соглашение с Саудовской Аравией по двум причинам: продолжающейся войны с Ираном и возможного неодобрения в Конгрессе. Но зачем Саудовской Аравии нужно это соглашение?

Фактически, для развития как гражданской, так и военной программы Саудовской Аравии ни соглашение, ни одобрение со стороны США не нужно. В мире множество партнеров, которые готовы помочь королевству как с экспертизой, так и со всем необходимым для строительства, например, АЭС или центрифуг для обогащения урана, в том числе Китай, Россия и Пакистан. Однако партнерство с другими странами по настолько деликатному вопросу без участия Вашингтона может привести к серьезным последствиям для королевства, которое зависит от военных, стратегических и геополитических связей с США. В любой момент Белый дом может объявить Эр-Рияд угрозой не меньшей, чем Иран, и тогда последствия для страны, как и для Ближнего Востока в целом, будут катастрофическими.