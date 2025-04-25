Президент и первая леди Азербайджана открыли Агдамский центр мугама

В Агдаме с сегодняшнего дня действует Агдамский центр мугама, чья задача – возродить искусство мугама в Карабахе. Центр открыли президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Сегодня, в 102-летнюю годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева совершили поездку в возрождаемый Карабах. В том числе они прибыли в Агдам, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии открытия Агдамского центра мугама.

Они перерезали церемониальную ленточку на входе в Агдамский центр мугама и осмотрели его в сопровождении главы Минкультуры Адиля Керимли.

В Агдамском центре мугама помимо современного концертного зала на 507 кресел есть два танцзала, кинотеатр, библиотека, выставочное пространство, зал для конференций, 14 учебных кабинетов и кафе. В теплую погоду будет работать открытый амфитеатр на 615 мест.

После осмотра помещений Ильхам Алиев выступил с торжественной речью. Затем президенту и первой леди была представлена премьерная концертная программа.

Напомним, что Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент этого здания два года назад, в мае 2023 года. Культурная задача Агдамского центра мугама – способствовать возрождению мугама в Карабахе. Здесь будут не только устраиваться концерты, но и проходить обучение будущих ханенде.