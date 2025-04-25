Ильхам Алиев: село Кенгерли – пример возрождения Карабаха

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии открытия первого этапа реконструкции агдамского села Кенгерли провел встречу в вернувшимися в этот населенный пункт жителями и рассказал о перспективах его восстановления.
В первую очередь Ильхам Алиев подчеркнул, что село Кенгерли представляет собой образец реализации подхода Баку к возрождению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре: в селе есть все необходимое для жизни и взрослого населения, и детей, в том числе созданы рабочие места, на которых вернувшиеся кенгерлинцы будут обеспечивать себе достойный заработок.
"Мы показываем, что хозяевами этих земель всегда были мы, и сегодня это так. Только хозяин этой земли строит и созидает на этой земле"
– Ильхам Алиев
Президент отметил, что Азербайджан не допустит повторения захвата республиканских земель армянскими войсками, гарантировав, что мучительные годы вынужденного перемещения населения из родных карабахских мест ушли в прошлое.
Также Ильхам Алиев обратил внимание вернувшегося населения, что за первым этапом восстановления Кенгерли последует второй.
"292 дома готовы и предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов"
– Ильхам Алиев
Президент Азербайджана лично осмотрел объекты социальной инфраструктуры в Кенгерли, включая детский сад и школу, и побывал в жилых домах, куда сегодня заселились вернувшиеся кенгерлинцы.