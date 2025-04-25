Ильхам Алиев: село Кенгерли – пример возрождения Карабаха

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев, выступая перед вернувшимися в родное село Кенгерли (Агдамский район Азербайджана) жителями, назвал восстановленный населенный пунктом образцом того, как республика реконструирует освобожденные от армянской оккупации территории.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии открытия первого этапа реконструкции агдамского села Кенгерли провел встречу в вернувшимися в этот населенный пункт жителями и рассказал о перспективах его восстановления.

В первую очередь Ильхам Алиев подчеркнул, что село Кенгерли представляет собой образец реализации подхода Баку к возрождению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре: в селе есть все необходимое для жизни и взрослого населения, и детей, в том числе созданы рабочие места, на которых вернувшиеся кенгерлинцы будут обеспечивать себе достойный заработок.

"Мы показываем, что хозяевами этих земель всегда были мы, и сегодня это так. Только хозяин этой земли строит и созидает на этой земле"

– Ильхам Алиев

Президент отметил, что Азербайджан не допустит повторения захвата республиканских земель армянскими войсками, гарантировав, что мучительные годы вынужденного перемещения населения из родных карабахских мест ушли в прошлое.

Также Ильхам Алиев обратил внимание вернувшегося населения, что за первым этапом восстановления Кенгерли последует второй.

"292 дома готовы и предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана лично осмотрел объекты социальной инфраструктуры в Кенгерли, включая детский сад и школу, и побывал в жилых домах, куда сегодня заселились вернувшиеся кенгерлинцы.