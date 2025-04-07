Лидер Азербайджана Ильхам Алиев посетил открытие первого этапа села Кенгерли, а также двух транспортных объектов на территории Агдамского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли Агдамского района, а также Агдамского железнодорожного и автовокзального комплексов.

Лидер страны осмотрел условия, в которых будут проживать жители села. Президент страны посетил многофункциональное административном здание для государственных структур, клубный центр, среднюю школу, а также новый детский сад.

Глава страны также встретился с переселенцами и вручил им ключи от квартир в новых домах.

Напомним, что около 20 тыс человек вернутся в Агдам до конца 2026 года. Работы по благоустройству и развитию необходимой инфраструктуры продолжаются также в селах Хыдырлы и Сарыджалы.