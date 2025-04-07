Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли

Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев посетил открытие первого этапа села Кенгерли, а также двух транспортных объектов на территории Агдамского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли Агдамского района, а также Агдамского железнодорожного и автовокзального комплексов.

Лидер страны осмотрел условия, в которых будут проживать жители села. Президент страны посетил многофункциональное административном здание для государственных структур, клубный центр, среднюю школу, а также новый детский сад.  

Глава страны также встретился с переселенцами и вручил им ключи от квартир в новых домах. 

Напомним, что около 20 тыс человек вернутся в Агдам до конца 2026 года. Работы по благоустройству и развитию необходимой инфраструктуры продолжаются также в селах Хыдырлы и Сарыджалы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
785 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Агрогородок в Агдамском районе вырастет при поддержке Беларуси

Агрогородок в Агдамском районе вырастет при поддержке Беларуси

В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей

В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей

Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района

Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района

Два села в Карабахе принимают новых жителей

Два села в Карабахе принимают новых жителей

Жители возвращаются в села Сарыджалы и Баллыджа в Азербайджане

Жители возвращаются в села Сарыджалы и Баллыджа в Азербайджане

Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы очищены от мин на 40%

Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы очищены от мин на 40%

В агдамское село Сарыджалы возвращаются 39 семей

В агдамское село Сарыджалы возвращаются 39 семей

Европейско-Азербайджанский центр призвал мировое сообщество отреагировать на минную угрозу

Европейско-Азербайджанский центр призвал мировое сообщество отреагировать на минную угрозу

Два освобожденных района Азербайджана обзаведутся новыми школами

Два освобожденных района Азербайджана обзаведутся новыми школами

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы