Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Шушинский район

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Шушинский район
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Визит в Шушу и Шушинский район совершили президент и первый вице-президент Азербайджана Ильхам и Мехрибан Алиева. Они приняли участие в открытие мечети в селе Дашалты, Шушинского лечебно-оздоровительного центра и четвертого жилого комплекса в Шуше.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили Шушу и Шушинский район, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

В селе Дашалты Шушинского района они приняли участие в открытии мечети. Ее фундамент был заложен в 2021 году.

"Мечеть села Дашалты построена в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по восстановлению памятников материальной культуры, религиозных очагов и строительству новых на освобожденных от оккупации территориях"

- пресс-служба президента Азербайджана

Восстановление мечетей, разрушенных во время армянской оккупации, и строительство новых религиозных объектов говорит о том, насколько Азербайджан ценит национально-духовные ценности, культурное и историческое богатство своего народа.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Ильхама и Мехрибан Алиевых также проинформировали о предстоящих работах в рамках проекта реконструкции села Дашалты. В нем появятся отель на 80 номеров, коттеджи, торговые и общественные объекты, а также информационный центр и здание для проведения выставок.

Далее президент Азербайджана и первый вице-президент поучаствовали в церемонии открытия Шушинского лечебно-оздоровительного центра. О проделанной работе их проинформировал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

"Центр, состоящий из шести корпусов, рассчитан на 90 коек. Здесь будут функционировать терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и другие отделения"

- пресс-служба президента Азербайджана

В центре имеются консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория. Он также оснащен современных оборудованием.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Помимо этого, президент Ильхам Алиев заложил фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше.

 

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Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Шушинский район
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Шушинский район
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
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