Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Шушинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили Шушу и Шушинский район, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
В селе Дашалты Шушинского района они приняли участие в открытии мечети. Ее фундамент был заложен в 2021 году.
"Мечеть села Дашалты построена в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по восстановлению памятников материальной культуры, религиозных очагов и строительству новых на освобожденных от оккупации территориях"
- пресс-служба президента Азербайджана
Восстановление мечетей, разрушенных во время армянской оккупации, и строительство новых религиозных объектов говорит о том, насколько Азербайджан ценит национально-духовные ценности, культурное и историческое богатство своего народа.
Ильхама и Мехрибан Алиевых также проинформировали о предстоящих работах в рамках проекта реконструкции села Дашалты. В нем появятся отель на 80 номеров, коттеджи, торговые и общественные объекты, а также информационный центр и здание для проведения выставок.
Далее президент Азербайджана и первый вице-президент поучаствовали в церемонии открытия Шушинского лечебно-оздоровительного центра. О проделанной работе их проинформировал министр здравоохранения Теймур Мусаев.
"Центр, состоящий из шести корпусов, рассчитан на 90 коек. Здесь будут функционировать терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и другие отделения"
- пресс-служба президента Азербайджана
В центре имеются консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория. Он также оснащен современных оборудованием.
Помимо этого, президент Ильхам Алиев заложил фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше.