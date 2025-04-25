Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера Азербайджана

Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера Азербайджана
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева, а также почтили память павших в борьбе с фашизмом азербайджанцев.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в честь 102-й годовщины со дня рождения великого исторического деятеля.   

Президент страны возложил венок к могиле Гейдара Алиева. Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память исторического деятеля, стоявшего у истоков современной азербайджанской государственности. В рамках церемонии прозвучал гимн Азербайджана. 

Лидер страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева также почтили память героев Азербайджана, павших в борьбе с фашизмом. 

 

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