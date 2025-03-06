102 года со дня рождения Гейдара Алиева – основоположника Азербайджанской Республики

Сегодня в Азербайджане отмечают 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Вместе с азербайджанским народом дань уважения Гейдару Алиеву отдают всюду, где хранят память о его вкладе в развитие республики и ее отношений с другими странами. Для России он остается одной из важнейших внешнеполитических фигур недавнего прошлого.

Ровно 102 года назад, 10 мая 1923 года, в Нахчыване родился Гейдар Алирза оглы Алиев – общенациональный лидер Азербайджана, заложивший основы современной азербайджанской государственности после восстановления республикой независимости.

Жизнь Гейдара Алиева

Гейдар Алиев окончил Нахчыванский педагогический техникум и начал учиться в Азербайджанском индустриальном институте по специальности архитектор, в 1941 году устроился на работу в НКВД Нахчыванской АССР. В 1943 году он заведовал отделом в нахчыванском Совете народных комиссаров, и через год был направлен на службу в органы госбезопасности, где проработал до 46 лет. Во время службы в КГБ Гейдар Алиев получил высшее образование на историческом факультете Азербайджанского государственного университета. С 1967 года он руководил КГБ при Совете Министров АзССР в звании генерал-майора.

Два года спустя Гейдар Алиев был назначен первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР. Благодаря его руководству Азербайджан перешел в фазу интенсивного экономического развития. Успешность Гейдара Алиева на поприще главы республики послужила причиной решения Политбюро ЦК Компартии СССР в 1982 году принять его в свои члены и назначить на один из центральных постов в советском государстве – пост первого заместителя председателя Совета Министров. В этой должности Гейдар Алиев занимался всем спектром вопросов экономики, социального обеспечения и культурной сферы СССР.

В 1987 году Гейдар Алиев был вынужден уйти со всех постов в знак протеста против антигосударственной политики генсека Михаила Горбачева. Во время "черного января" 1990 года Гейдар Алиев первым огласил правду о массовых убийствах в Баку, устроенных Горбачевым и его соратниками, потребовал справедливого суда над организаторами и исполнителями атаки карателей на мирных бакинцев. Спустя 1,5 года, в июле 1991-го, он покинул ряды Компартии, протестуя против негласной поддержки горбачевцами армянского сепаратизма в Азербайджане.

После восстановления независимости Азербайджанской Республики Гейдар Алиев жил в родном Нахчыване, где возглавил Верховный Меджлис автономии. Во время учредительного съезда партии "Ени Азербайджан" в 1992 году был избран ее председателем. В 1993 году, ввиду неспособности тогдашнего азербайджанского руководства выполнять обязанности, был призван в Баку, где поначалу возглавил Верховный Совет Азербайджанской Республики, затем получил полномочия временного исполняющего обязанности президента АР.

3 октября 1993 года азербайджанский народ, прекрасно помнивший успехи его правления в 1969-1982 годах, проголосовал за избрание Гейдара Алиева президентом Азербайджанской Республики. За первый год президентской работы он полностью стабилизировал ситуацию в Азербайджане: были остановлены боевые действия Карабахской войны и введен режим прекращения огня, крупнейшие нефтяные корпорации подписали с азербайджанским государством масштабный "Контракт века" по добыче углеводородов на каспийском блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

За два президентских срока Гейдар Алиев заложил основы для всех дальнейших достижений Азербайджанской Республики, включая победу над Арменией в Карабахской войне и восстановление территориальной целостности. До самой смерти, наступившей 12 декабря 2003 года, Гейдар Алиев трудился на благо Азербайджана, и потому по праву считается азербайджанским общенациональным лидером.

Память о Гейдаре Алиеве

Гейдар Алиев является одной из важнейших фигур в истории как Азербайджана, так и российско-азербайджанских отношений. Поэтому в день рождения Гейдара Алиев дань памяти ему отдают не только в Азербайджанской Республике, но и в России, подчеркивая его вклад и в национальное государственное строительство, и в формирование современных союзнических связей между Баку и Москвой после распада СССР.

"Вестник Кавказа" побеседовал о Гейдаре Алиеве с экспертами-кавказоведами Станиславом Ткаченко, Алексеем Наумовым, Антоном Бредихиным и Дмитрием Солонниковым.

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко назвал Гейдара Алиева отцом современной азербайджанской нации. "Гейдар Алиев обеспечил стабильное развитие Азербайджана в советское время. При нем республика стала развиваться вместе со всеми и безо всяких потрясений, которые бывали в других республиках", - прежде всего сказал он.

"Роль Гейдара Алиева в развитии постсоветского Азербайджана невозможно переоценить – он отец нации и создатель государства. Гейдар Алиев спас страну от гражданской войны и раскола, создал условия для устойчивого развития, сформировал многовекторную внешнюю политику, привлек инвестиции. Азербайджан без Гейдара Алиева рисковал в 1993 году превратиться в пустое, выжженное поле, а благодаря ему стал одной из самых процветающих республик на постсоветском пространстве. Пожалуй, только в России и, может быть, в Казахстане дела идут не хуже", - подчеркнул Станислав Ткаченко.

По оценке эксперта, Гейдар Алиев целенаправленно выстраивал прочные отношения с Россией. "Гейдар Алиев пришел к власти с пониманием роли России как важнейшего партнера Азербайджана на этапе транзита. Он был искренним приверженцем многовекторной политики и политики хороших отношений с соседями – наладил связи с Турцией и сделал многое для того, чтобы не испортились контакты с Ираном. При этом на всех этапах и умиротворения страны, и стабилизации армяно-азербайджанского конфликта, и создания условий для притока инвестиций Гейдар Алиев всегда исходил из того, что Россия является первым среди равных партнеров Азербайджана, особенно с точки зрения безопасности, торговли и человеческих связей", - пояснил член "Валдая".

"Гейдар Алиев понимал, что Россия в трудные 90-е годы не была способна осуществлять крупные вложения в азербайджанскую экономику, и тем не менее в Азербайджан были привлечены инвестиции "Лукойла". Именно при Гейдаре Алиеве была сформулирована идея Международного транспортного коридора "Север-Юг", которая реализуется только сейчас, и установлены ее парадигмальные характеристики – общеконтинентальность, ориентированность на привлечение грузопотоков из разных государств, основание на крупных инвестициях. В этом смысле Гейдар Алиев является одним из создателей нынешней модели тесного транспортно-логистического партнерства России и Азербайджана", - указал Станислав Ткаченко.

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов обратил внимание на уникальное качество Гейдара Алиева, проявившееся еще в СССР и спасшее Азербайджан после восстановления независимости. "Особенность Гейдара Алиева состоит в том, что он оказался одним из немногих политиков в аполитичном пространстве советской системы. Дело в том, что политика – это сфера решений, практических действий и расчета долгосрочных перспектив, а в рамках идеологической системы для этого нет пространства: тот, кто действует исключительно в рамках предоставленных возможностей, является не политиком, а функционером. Большинство деятелей советской системы были именно функционерами, не обладали возможностью просчитывать события наперед и выходить за идеологический контур. Гейдар Алиев в этом плане был совершенно другим человеком", - сказал он.

"Гейдар Алиев видел даже те перспективы, которые в рамках советской системы были непредставимы. Показательно его интервью "Коммерсанту" в 2000 году, где он говорил, как рассчитал, что электрогенерация в рамках советского Азербайджана должна быть отдельной, независимой, поскольку полагаться на общесоюзные источники могло быть недальновидным – с политической, подчеркну, точки зрения. Именно его работа, его политика обеспечила успех постсоветского Азербайджана, который в 1994 году был вынужден пойти на довольно смелые и решительные меры касательно карабахского вопроса. Эти решения Гейдара Алиева, как мы видим, спустя 30 лет оказались правильными и, наверное, единственно возможными в то время. Гейдар Алиев, будучи политиком еще в аполитичном советском пространстве, обеспечил задел успеха постсоветского Азербайджана", - отметил эксперт РСМД.

"Что касается вклада в развитие российско-азербайджанских отношений, то и здесь у него была крайне важная роль. Гейдар Алиев изначально понимал, что соседство России и Азербайджана неизбежно и неизменно, а потому подход к российской политике у Баку должен быть сдержанным и взвешенным. Та крепкая связь, которую мы имеем сейчас, не без кризисов, не без осложнений, но тем не менее заложена была во многом именно Гейдаром Алиевым. Особенность его характера – личного и политического – обеспечила и успех нынешнего Азербайджана, и высокий уровень современных азербайджано-российских отношений", - подчеркнул Алексей Наумов.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин согласился с тем, что Гейдар Алиев был и остается отцом-основателем современной азербайджанской государственности. "Гейдар Алиев сохранил и укрепил азербайджанскую идентичность, азербайджанскую нацию. Если бы не было тех шагов, которые Гейдар Алиев предпринимал на различных должностях и в Нахчыване, и в АзССР, и на всесоюзном уровне, в дальнейшем вполне мог бы сложиться вариант распада Азербайджанской ССР и даже распада азербайджанской нации. Оценивая его роль в истории Азербайджана, мы должны говорить прежде всего о том, что он смог сформировать единый дух народа", - сообщил он.

"Также Гейдар Алиев создал суверенный идейный курс Азербайджана, свободный и от лекал, предлагавшиеся Западом, и от привычек, оставшихся после СССР, и от учений, приходивших с Востока. Он доказал, что у Азербайджана может быть и существует в действительности собственный путь. Мы видим, что Азербайджан – это в первую очередь светская республика с демократичным форматом государственности и сохранением национальных традиций, что и было предложено Гейдаром Алиевым. Его государственные идеи смогли выдержать испытание временем: в республике сегодня отсутствует радикализм, общество и политическое поле демонстрируют единение, азербайджанская нация развивается вполне благоприятно", - поведал Антон Бредихин.

Он также указал на дальновидность Гейдара Алиева в выстраивании партнерских отношений с Россией. "Именно Гейдар Алиев стал человеком, который смог сохранить, в первую очередь, стратегические и дружественные отношения с Россией. Мы видели, как бывшие союзные республики, стремясь показать независимую политику, старались всячески уйти от системы взаимоотношений с Россией, прежде всего так поступили страны Балтии, затем Украина. Гейдар Алиев понимал, что без России Азербайджану было бы крайне сложно строить свою государственность, зато в добрых отношениях с ней эти можно будет заниматься беспрепятственно. Поэтому мы видим теснейшую взаимосвязь между Россией и Азербайджаном сегодня", - сказал кавказовед.

"Заложенный Гейдаром Алиевым формат взаимодействия сохраняется на самых разных уровнях, как на уровне первых лиц – президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, – так и на уровне народной дипломатии, и на уровне субъектов федерации. Безусловно, тот дружелюбный стратегический путь, который был подтвержден в феврале 2022 года подписанием важнейшего документа о союзничестве между Россией и Азербайджаном, был заложен в первую очередь Гейдаром Алиевым", - подчеркнул Антон Бредихин.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал огромной роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана и российско-азербайджанских отношений. "В современной России его прекрасно помнят. У нас проводились торжественные мероприятия в честь его столетия, а в прошлом году праздновали 50-летие БАМ, строительство которого Гейдар Алиев курировал, будучи заместителем председателя Совмина СССР. Хорошо известны его заслуги в становлении Азербайджана в советский период, и когда он работал в КГБ, и когда руководил республикой в должности первого секретаря ЦК Компартии АзССР. Важно отметить и его роль в событиях во времена Михаила Горбачева, когда он открыто протестовал против действий советского центра", - напомнил он.

"Когда Армения развернула активную оккупацию территорий Азербайджана, именно Гейдар Алиев сумел это остановить, добиться прекращения огня, после чего азербайджанское государство начало подготовку к возвращению своих территорий. Также он остановил хаос в стране, удержал ее от тяжелого гражданского противостояния. Гейдар Алиев определил ключевые направления всей будущей государственной жизни Азербайджана, которые после него реализовал президент Ильхам Алиев. При Гейдаре Алиеве началось строительство и новой промышленности, и новых сложнейших проектов логистики на Южном Кавказе. Сегодня стабильно развивающийся Азербайджан стал одним из центров мировой политики – и это следствие работы Гейдара Алиева", - продолжил политолог.

"Первые годы отношений между новой Россией и новым Азербайджаном были сложными, и восстановить связи, сделать их доверительными, теплыми получилось именно у Гейдара Алиева. Многое строилось на установлении личных контактов. Это очень важный момент: личные отношения, которые связывали наших президентов Владимира Путина и Гейдара Алиева, их взаимное уважение – факт, позволивший восстановить позитивный статус российско-азербайджанских контактов и перевести их в конструктивное, добрососедское, взаимовыгодное русло, какими они являются и сегодня", - заключил Дмитрий Солонников.

Память о Гейдаре Алиеве в России с годами только укрепляется. Так, 4 марта 2025 года в Москве было заложено основание для первого столичного памятника общенациональному лидеру Азербайджана. После его открытия отдать дань уважения Гейдару Алиеву можно будет возле азербайджанского посольства в Леонтьевском переулке.