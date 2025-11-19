Экотуризм в Армении: какой бывает, где отдохнуть, планы развития

Экотуризм – новое направление туристического сектора Армении, сфокусированное на посещении относительно незатронутых человеком природных территорий. Это не просто отдых на природе с шашлыками и песнями, а осознанный подход, при котором турист старается не оставлять следов пребывания, узнает про экосистему и культуру места.

Варианты экотуризма в Армении

Классические пешие и конные походы по природным территориям.

по природным территориям. Наблюдение за дикой природой. Есть специализированные точки наблюдения, например, наблюдательная площадка в деревне Шатин (Вайоцдзорская область), откуда удобно смотреть за безоаровыми козлами.

Есть специализированные точки наблюдения, например, наблюдательная площадка в деревне Шатин (Вайоцдзорская область), откуда удобно смотреть за безоаровыми козлами. Исследование пещер . К числу наиболее популярных относят пещеры Мозров, Тех, Хндзореск, Арени.

. К числу наиболее популярных относят пещеры Мозров, Тех, Хндзореск, Арени. Велотуры. Чаще всего соседствуют с пешими маршрутами, однако есть туры по горным маршрутам.

Чаще всего соседствуют с пешими маршрутами, однако есть туры по горным маршрутам. Сельский и агротуризм. Лучший вариант для тех, кто предпочитает погружение в быт, участие в мастер-классах (обработка зерна, приготовление национальных блюд, ковроткачество, пчеловодство), помощь фермерам.

Лучший вариант для тех, кто предпочитает погружение в быт, участие в мастер-классах (обработка зерна, приготовление национальных блюд, ковроткачество, пчеловодство), помощь фермерам. Эко-образование. Лекции и курсы для местных жителей и туристов о сохранении природы и возобновляемой энергии.

Лекции и курсы для местных жителей и туристов о сохранении природы и возобновляемой энергии. Эко-инфраструктура. Участие в строительстве и обустройстве объектов с использованием зеленых технологий (солнечная энергия, минимизация отходов). Часть денег, оставленная туристами в ходе посещения объектов, идет на охрану природы или развитие региона.

Где лучше всего отдохнуть?

Самые известные действующие маршруты экотуризма располагаются на базе естественных пригородных заповедников.

Хосровский заповедник (Араратская область). Здесь проложено несколько туристических маршрутов. Отлично подходит для наблюдений за дикой природой. В заповеднике живут медведи гризли, безоаровые козлы, армянские муфлоны. Наблюдение за редкими видами ведется по строгим правилам, чтобы не мешать животным.

(Араратская область). Здесь проложено несколько туристических маршрутов. Отлично подходит для наблюдений за дикой природой. В заповеднике живут медведи гризли, безоаровые козлы, армянские муфлоны. Наблюдение за редкими видами ведется по строгим правилам, чтобы не мешать животным. Дилижанский национальный парк (Тавушская область). Идеален для пеших прогулок по густым лесам. В парке особенно популярен Пьяный лес – сосновая роща, где стволы деревьев изогнуты из-за оползня. Пешие маршруты парка устроены так, чтобы не разрушать почву и не тревожить диких животных.

(Тавушская область). Идеален для пеших прогулок по густым лесам. В парке особенно популярен Пьяный лес – сосновая роща, где стволы деревьев изогнуты из-за оползня. Пешие маршруты парка устроены так, чтобы не разрушать почву и не тревожить диких животных. Национальный парк Аревик (Сюникская область). Расположен на южных склонах Мегринского хребта. Один из ключевых районов мониторинга редчайшего кавказского леопарда.

(Сюникская область). Расположен на южных склонах Мегринского хребта. Один из ключевых районов мониторинга редчайшего кавказского леопарда. Село Урцадзор. (Араратская область) В селе работает эко-образовательный центр, организуются пешие и конные маршруты, гостевые дома предлагают аутентичные условия проживания, там же проходят экологические акции (посадки деревьев). В селе повсеместно внедряются возобновляемые источники энергии (солнечные батареи для электричества и отопления).

Развитие экотуризма в Армении

В планах создать комплексный эко-кластер, который мог бы объединить существующие экологические направления отдыха в единую карту.