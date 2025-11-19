Экотуризм в Армении: какой бывает, где отдохнуть, планы развития

Экотуризм – новое направление туристического сектора Армении, сфокусированное на посещении относительно незатронутых человеком природных территорий. Это не просто отдых на природе с шашлыками и песнями, а осознанный подход, при котором турист старается не оставлять следов пребывания, узнает про экосистему и культуру места.
Варианты экотуризма в Армении
- Классические пешие и конные походы по природным территориям.
- Наблюдение за дикой природой. Есть специализированные точки наблюдения, например, наблюдательная площадка в деревне Шатин (Вайоцдзорская область), откуда удобно смотреть за безоаровыми козлами.
- Исследование пещер. К числу наиболее популярных относят пещеры Мозров, Тех, Хндзореск, Арени.
- Велотуры. Чаще всего соседствуют с пешими маршрутами, однако есть туры по горным маршрутам.
- Сельский и агротуризм. Лучший вариант для тех, кто предпочитает погружение в быт, участие в мастер-классах (обработка зерна, приготовление национальных блюд, ковроткачество, пчеловодство), помощь фермерам.
- Эко-образование. Лекции и курсы для местных жителей и туристов о сохранении природы и возобновляемой энергии.
- Эко-инфраструктура. Участие в строительстве и обустройстве объектов с использованием зеленых технологий (солнечная энергия, минимизация отходов). Часть денег, оставленная туристами в ходе посещения объектов, идет на охрану природы или развитие региона.
Где лучше всего отдохнуть?
Самые известные действующие маршруты экотуризма располагаются на базе естественных пригородных заповедников.
- Хосровский заповедник (Араратская область). Здесь проложено несколько туристических маршрутов. Отлично подходит для наблюдений за дикой природой. В заповеднике живут медведи гризли, безоаровые козлы, армянские муфлоны. Наблюдение за редкими видами ведется по строгим правилам, чтобы не мешать животным.
- Дилижанский национальный парк (Тавушская область). Идеален для пеших прогулок по густым лесам. В парке особенно популярен Пьяный лес – сосновая роща, где стволы деревьев изогнуты из-за оползня. Пешие маршруты парка устроены так, чтобы не разрушать почву и не тревожить диких животных.
- Национальный парк Аревик (Сюникская область). Расположен на южных склонах Мегринского хребта. Один из ключевых районов мониторинга редчайшего кавказского леопарда.
- Село Урцадзор. (Араратская область) В селе работает эко-образовательный центр, организуются пешие и конные маршруты, гостевые дома предлагают аутентичные условия проживания, там же проходят экологические акции (посадки деревьев). В селе повсеместно внедряются возобновляемые источники энергии (солнечные батареи для электричества и отопления).
Развитие экотуризма в Армении
В планах создать комплексный эко-кластер, который мог бы объединить существующие экологические направления отдыха в единую карту.
- Развитие единой сети пешеходных и веломаршрутов. Армения участвует в проекте Закавказская тропа (Transcaucasian Trail, TCT). Армянский участок проложен через горы Вайоцдзора и Дилижана. В планах расширять такую сеть до Грузии и Азербайджана, чтобы туристы могли совершать многодневные походы, и увидеть как природные красоты, так и культурно-исторические объекты. Еще предстоит улучшить инфраструктуру: установить установка указатели, организовать зоны для пикника и кемпинги с базовыми удобствами.
- Наблюдение за птицами (бердвотчинг). В национальных парках и заповедниках вроде Аревика или Хосровского леса планируется развивать программы, которые позволяют гостям видеть птиц в естественной среде, не нарушая их покой.
- Мониторинг биологического разнообразия. Туристы могут не просто наблюдать, а участвовать в охране экосистем, например, помогать работникам заповедников проверять фотоловушки.
- Научный и образовательный экотуризм предусматривает приобщение студентов и исследователей к полевым практикам, экскурсиям с акцентом на изучение экосистем, редких видов, геологических или ботанических особенностей региона. Также планируется создавать информационные центры у троп, специализированные туры с гидами-биологами, которые будут проводить тематические мастер-классы.
- Аутентификация туризма. Идея в том, чтобы соединить знакомство с природой с погружением в традиционный уклад жизни. Туристы смогут останавливаться на фермах, участвовать в сезонных работах (сбор урожая, сыроварение), узнавать о практиках местных жителей. Это поддерживает локальные сообщества и продвигает экологичные методы ведения хозяйства.
- «Зеленые» объекты. Цель – создать сеть эко-отелей, глэмпингов и других мест размещения с минимальным воздействием на среду - с солнечными панелями, системами сбора и очистки воды, сортировкой отходов. Сейчас реализуется проект гостиничной сети Dreamy Domes в Агверане.
- Тематические и нишевые направления. Геологический туризм (маршруты к интересным обнажениям пород, потухшим вулканам) или грибные туры. Также есть потенциал у климатических курортов с природными лечебными факторами (термальные источники, чистый горный воздух) и ночных пеших маршрутов.