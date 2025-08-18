3 ущелья в Армении: от разбойничьих банд до экотуризма

Раньше ущелья считались местами опасными и даже гиблыми. Разбойничьи банды, промышлявшие в горной местности, часто выбирали в качестве места укрытия глубокие, труднодоступные низменности, пережидая в них непогоду или пряча там награбленные богатства. В эпоху популяризации экотуризма, ущелья снискали славу лучших локаций для уединения.

Ущелье восхода солнца (Аревацагдзор)

Это широкая глубокая природная низменность, окруженная скалами, на дне которой протекает река Дзорагет. Скалистые склоны из-за наличия воды покрыты густой растительностью. Летом там достаточно прохладно, а зимой водная гладь покрывается льдом, превращая речку в высокогорный каток. Главная достопримечательность ущелья - скала Цицкар, которая возвышается над рекой. Считается, что свое название ущелье получило благодаря этой скале, так как на восходе каменистый ее склон, согретый лучами солнца, становится особенно ярким. Длина ущелья составляет всего около 10 км.

Как добраться до Ущелья восхода солнца?

Ущелье находится в 170 километрах к северу от Еревана в Лорийской области. Зимой или поздней осенью дойти до него непросто, так как здесь нет постоянного маршрута или тропы. Автомобильной дороги также нет, поэтому проехать можно только на внедорожнике. Проще всего добраться из двух населенных пунктов: одноименной деревни Аревацаг (от нее есть указатели) или из села Цатер. В обоих случаях лучше выбирать ясный солнечный день, так как в дождливую и сырую погоду местность небезопасна.

Ущелье ангелов (Хрештакнеридзор)

Это каньон длиною в 9 км с невысокими стенами - всего 10-15 метров. Наиболее живописный участок ущелья составляет 4-5 км. Главная особенность ущелья - цветовая гамма, которая постепенно меняется. Желтые, местами рыжие камни сменяются алыми, багряно красными. Вдоль стен прослеживаются следы протекавшей здесь миллионы лет назад реки, которая и создала это удивительное природное образование с ровным дном, удобным для пеших походов. Почему его назвали ущельем ангелов, не помнят даже местные. Наиболее правдоподобной считается версия, что причиной тому стала акустика местности, где каждое слово или звук слышится как бы сверху, от чего создается иллюзия разговор» с небесными жителями.

Как добраться до Ущелья ангелов?

Ущелье находится в часе езды от Еревана, в Араратской области. Нужно доехать до городка Веди, а оттуда до села Даштакар. У села есть указатель, который направит на грунтовую дорогу, пролегающую вдоль речки Баракахбюр. Через 3 км грунтовка и речка пересекаются. Пересечь реку можно на внедорожнике или вброд. Оказавшись вновь на грунтовой дороге, можно обнаружить еще один указатель, который повернет вас налево к тропе, которая и приведет к ущелью. Посещать ущелье ангелов можно в любое время года.

Ущелье невесты (Арснадзор)

Точных границ у ущелья невесты нет, так как географы не склонны его выделять в самостоятельное природное образование, ввиду тесного соседства с Воротанским горным перевалом. Однако топоним достаточно устойчив. Ущелье невесты представляет собой глубокую крутую (до 700 метров) падь, чьи склоны покрыты кустарниками. В средневековье ущелье входило в цепочку сигнальных фортификационных районов, с которого открывался наилучший вид на местность. В память о тех временах сохранилась ротонда, которая выполняла функции оповещения. Своим романтичным названием местность обязана грустной истории о влюблено паре, на которую было совершено нападение неизвестными разбойниками. Юношу убили, а девушка предпочла броситься в ущелье. Однако ветер подхватил ее пышное платье, и невеста живой и невредимой приземлилась на дно каньона.

Как добраться до Ущелья невесты?

Ущелья невесты – часть большого Воротанского ущелья. Туда можно добраться от села Алидзор, расположенного примерно в 4 км от монастыря Татев в Сюникской области. Из села ведет дорога до смотровой площадки чудом сохранившейся ротонды.