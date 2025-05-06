Куртатинское ущелье: где находится, чем интересно, как добраться?

Куртатинское ущелье, также известное как Фиагдонское ущелье — одно из самых живописных и исторически значимых мест Северной Осетии. Расскажем о происхождении ущелья, его достопримечательностях, природных особенностях и практических аспектах посещения.

Происхождение и история Куртатинского ущелья

Расположенное в Алагирском районе, всего в 50 км от Владикавказа, ущелье протяженностью более 50 км привлекает туристов уникальной природой, древними памятниками и богатой историей.

Куртатинское ущелье обязано своим существованием реке Фиагдон, которая на протяжении веков прокладывала путь через скальные массивы Кавказских гор, формируя впечатляющие каньоны и долины. Согласно местной легенде, ущелье получило название в честь богатыря Курта, одного из двух братьев — прародителей осетинского народа. Вместе с братом Тагом он основал общину в этих местах, но если потомки Тага переселились в соседнюю Даргавскую долину, то род Курта остался в Куртатинском ущелье. Эта легенда подчеркивает связь осетинского народа с этой землей.

В средние века ущелье было важным торговым путем, уступая по значимости лишь Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам. Купеческие караваны, проходившие через ущелье, охранялись со сторожевых башен, многие из которых сохранились до наших дней. Однако с XIX века население ущелья начало сокращаться, а в XX веке, особенно после закрытия Фиагдонской обогатительной фабрики в 1980-х годах, отток жителей усилился, но оно остается важным культурным и туристическим центром.

Географические особенности и климат Куртатинского ущелья

Куртатинское ущелье начинается у теснины Кадаргаван, где река Фиагдон берет свое начало с ледника Тепли. Протяженность ущелья составляет около 50 км, а его глубина достигает 60 метров. В самых узких местах, таких как Кадаргаванский каньон, ущелье сужается до 2-3 метров, создавая захватывающие виды.

Ущелье включает разнообразные ландшафты: от скалистых хребтов и теснин до зеленых долин и альпийских лугов, входящих в состав Северо-Осетинского заповедника.

Климат здесь умеренно-континентальный с теплым летом (средняя температура +24 градуса) и мягкой зимой (около -5 градусов). Воздух более сухой, чем на равнине, что делает пребывание комфортным. Лучшее время для посещения — поздняя весна, лето и ранняя осень, когда природа расцветает, а пейзажи становятся особенно яркими. Зимой некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега, но заснеженные виды добавляют ущелью особого очарования.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Флора и фауна Куртатинского ущелья

Здесь соседствуют буковые и сосновые леса, альпийские луга и скалистые склоны. Среди животных можно встретить горных козлов, дагестанских туров, медведей, кабанов, косуль, рысей и лисиц. В 1964 году в ущелье выпустили оленей, и их популяция сегодня превышает сотню особей. Птичий мир представлен беркутами, орлами, белоголовыми сипами, сапсанами и кавказскими тетеревами. Эндемики, такие как краснобрюхая горихвостка и прометеева мышь, подчеркивают уникальность экосистемы.

Достопримечательности Куртатинского ущелья

*Кадаргаванский каньон — одно из самых впечатляющих мест ущелья. Его глубина достигает 60 метров, а ширина в самом узком месте — всего 2-3- метра. Над каньоном проходит «Тропа чудес» — пешеходный маршрут с деревянными настилами, мостами и смотровыми площадками, открывающими виды на бурлящую реку Фиагдон и окружающие скалы. Здесь же находится арт-объект «Зеркальный барс» — скульптура, покрытая зеркальными пластинами, символизирующая неуловимость этого хищника, и «Меч в камне», напоминающий о легендах про прекращение кровной вражды.

Дзивгисская крепость

Дзивгисская крепость, построенная в XIII-XVI веках, — крупнейший наскальный замок Северной Осетии. Расположенная в скалах, она была практически неприступной благодаря использованию естественных пещер и узких троп. Крепость служила для наблюдения за торговым путем и защиты от врагов. Сегодня это популярное место для туристов, хотя подъем к центральной пещере требует удобной обуви и осторожности.

Аланский Успенский монастырь

Расположенный в селении Хидикус, Аланский Успенский монастырь — самая высокогорная православная обитель России, находящаяся на высоте около 2000 метров. Построенный в 2004 году, он стилизован под древнюю аланскую архитектуру, а его колокольни — это отреставрированные сторожевые башни XVII века. Монахи занимаются изготовлением сыра и травяных сборов, которые можно приобрести в местной лавке. В 5 км от монастыря находится древняя часовня, где более 600 лет хранилась Моздокская икона Божией Матери.

Водопад Баскаева

Этот рукотворный водопад был создан в 1974 году по инициативе Николая Баскаева, начальника Фиагдонского рудника, для направления воды к поселкам. Каскад бетонных ступеней, по которым стекает чистейшая вода, стал популярной остановкой для туристов, желающих набрать воды или сделать фото. Рядом установлена мемориальная плита с портретом Баскаева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цмити и некрополь в Даргавсе

Село Цмити — древний комплекс усыпальниц и родовых башен XIII-XVI веков, некоторые из которых украшены петроглифами. Неподалеку, в Даргавсе, находится знаменитый «Город мертвых» — некрополь с каменными склепами , где сохранились мумифицированные останки и предмета быта. Этот объект, датируемый XIV-XVIII веками, является важным историческим памятником.

Чем заняться в Куртатинском ущелье?

Пройтись по «Тропе чудес» и насладиться панорамными видами.

Исследовать исторические памятники с гидом или самостоятельно.

Попробовать осетинские пироги в кафе над рекой Фиагдон.

Посетить Аланский монастырь и приобрести местные продукты.

Как добраться до Куртатинского ущелья?

Куртатинское ущелье находится в 30-50 км от Владикавказа и добраться до него можно несколькими способами: