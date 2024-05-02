В Северной Осетии открылась этнодеревня в Куртатинском ущелье

Новое место притяжения туристов появилось в Северной Осетии. С начала мая в Куртатинском ущелье работает этнодеревня.
Туристическая этнодеревня в Куртатинском ущелье начала работать в мае 2025 года в Северной Осетии.
Этнодеревня расположена в живописном месте на территории селения Урикау. Для гостей работают сыроварня, контактный зоопарк, музей восковых фигур.
Также проводятся различные мастер-классы. Например, все желающие смогут научиться в том числе печь осетинские пироги.
Создатели объекта уверены, что этнодеревня даст новый стимул развитию туризма в республике.