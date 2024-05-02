Вестник Кавказа

В Северной Осетии открылась этнодеревня в Куртатинском ущелье

В Северной Осетии открылась этнодеревня в Куртатинском ущелье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое место притяжения туристов появилось в Северной Осетии. С начала мая в Куртатинском ущелье работает этнодеревня.

Туристическая этнодеревня в Куртатинском ущелье начала работать в мае 2025 года в Северной Осетии.

Этнодеревня расположена в живописном месте на территории селения Урикау. Для гостей работают сыроварня, контактный зоопарк, музей восковых фигур.

Также проводятся различные мастер-классы. Например, все желающие смогут научиться в том числе печь осетинские пироги.

Создатели объекта уверены, что этнодеревня даст новый стимул развитию туризма в республике.

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