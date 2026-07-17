ЧМ-2026: после финала

Олег Макеев

Разочарование – только так можно охарактеризовать финальную игру мирового первенства 2026 года. Ожидания от битвы Месси против Испании не оправдались даже в самой малой мере. Владение мячом - 35%, ожидаемые голы (xG) - 0.00, удары по воротам – 2, удары в створ – 0. Такова печальная статистика аргентинской сборной в решающем матче.

Испанцы были лучше аргентинцев во всем.

Многие эксперты сравнивают финал-2026 с одним из самых скучных финалов прошлых лет – 1990 года, когда Аргентина играла с командой ФРГ. Тогда впервые чемпионы мира уступили титул в финальном матче; впервые чемпионом стала команда, забившая в финале только 1 гол, а одна из команд не забила в финале ни одного мяча. Но дело не только в статистическом сходстве. По степени унылости два финала абсолютно идентичны.

Впрочем, испанцы в этом виноваты меньше всего. Они уверенно вели игру, с первой и до последней минуты. Не давая ни малейшего повода усомниться в своем превосходстве. Спасибо голкиперу аргентинцев Эмилиано Мартинесу, который «тащил», как мог и сумел не пропустить за 90 минут основного времени. Но и его мастерства было недостаточно для того, чтобы дотянуть до серии пенальти. Других вариантов у такой Аргентины, похоже, не было.

В чем же причина? На первый взгляд, ошибку допустил тренерский штаб сборной, избрав сугубо оборонительную тактику, которая оказалась на руку испанцам. Второй момент – физически Испания выглядела много лучше, свою роль сыграли энергозатратные камбэки Аргентины в тяжелейших матчах с Египтом и Англией. Силы игроков оказались не беспредельны. Замены, произведенные тренерским штабом аргентинцев, ничуть не усилили игру. Тогда как Де ла Фуэнте уже на 62-й минуте сделал ключевую замену. Выпустил Педри и Феррана Торреса, убрав Ойарсабаля и Фабиана Руиса. Именно Торрес и забил в итоге решающий гол.

На протяжении всей игры команда Лионеля Скалони не могла предложить никакой остроты в атаке. Испанцы лучше контролировали мяч, были конкретнее в завершающей стадии. Энцо Фернандес своим бессмысленным удалением окончательно похоронил шансы Аргентины на какую-либо внятную контригру.

Ветеран российского тренерского корпуса Юрий Сёмин резюмировал:

Закономерный результат. Испания была сильнее Аргентины. В финале аргентинцам не удалось сыграть на Месси. Сыграло роль нелепое удаление, ни к чему не обязывающее, хоть и сомнительное.

Итак, Испания снова возвращается на трон. Но можно ли назвать сборную-2026 образцом для подражания?

В масштабах конкретного турнира – да. Но примечательно, что главные звезды испанцев – Ламин Ямаль, Нико Уильямс так и не показали ожидаемого уровня игры. Возможно, что свою роль в данном случае сыграли травмы.

Не случайно, что лучшим игроком по совокупности всего турнира стал капитан сборной Испании Родри, который за восемь матчей не совершил результативных действий, но стал олицетворением надежности и игровой дисциплины. 30-летний испанец стал седьмым игроком в истории, выигравшим чемпионат мира (2026), чемпионат Европы (2024), Лигу чемпионов (2023) и «Золотой мяч» (2024).

«Серебряный мяч» ЧМ-2026 получил Лионель Месси. «Бронзовый мяч» достался нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.