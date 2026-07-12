ЧМ-2026: перед финалом

Олег Макеев

19 июля на стадионе «Метлайф» в финале Чемпионата мира-2026 сойдутся сборные Аргентины и Испании. До решающей встречи дошли самые достойные.

При всех отменных игровых качествах французов и англичан, именно Аргентина и Испания продемонстрировали наиболее сбалансированный и тактически выверенный стиль, соединив прогрессивную тренерскую мысль и индивидуальное мастерство лидеров команды. Все справедливо.

Сборная Франции весь чемпионат опиралась на мощь атакующей линии - Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, но в критический момент главный тренер Дидье Дешам не нашел творческих ресурсов для альтернативного плана, замены не сработали или же явно запоздали. Мяч до лидеров команды практически не доходил, атакующая линия не сумела взломать испанскую защитную схему, а остальные игроки французов не проявили свои лучшие качества.

В итоге французы закончили игру с 0,31 xG, статистический провайдер Opta зафиксировал ноль явных шансов забить.

Матч получился не таким, как мы хотели — ни тактически, ни технически, ни с точки зрения нашего уровня. Наша идея заключалась в том, чтобы высоко прессинговать соперника, не дать этому ритму закрепиться, и нам это не удалось. Если вы не делаете то, что должны делать в полуфинале чемпионата мира, вы не побеждаете

— Килиан Мбаппе

Это третье поражение подряд сборной Франции во встречах с испанцами. Можно говорить о системном кризисе.

Поражение англичан имеет несколько иную природу. Поведя в счете против Аргентины, сборная Англии внезапно отошла назад и большую часть оставшегося времени матча играла на удержание счета. Никакой контригры в последние полчаса встречи не просматривалось. Виноват ли только главный тренер – Томас Тухель? В этом нет уверенности.

«Гардиан» отдает должное своей команде и указывает на силу противника:

Бороться и искать, найти и не сдаваться. Ну, по крайней мере, не перед этой командой. В день, когда под огромным куполом Атланты не утихал шум, Англия достигла конца пути, предела своих возможностей на этом чемпионате мира, предела внутренних ресурсов своей команды. Главная причина — они столкнулись с Лионелем Месси, который еще не был готов сдаться. Во всяком случае, не таким образом

Действительно, Месси и его партнеры в очередной раз на этом чемпионате продемонстрировали выдающуюся силу духа, как и в матче против Египта, сумев отыграться и вырвать победу «на флажке». В последние полчаса аргентинцы выигрывали все подборы, большинство индивидуальных единоборств, англичане не могли отбирать мячи, не могли удерживать мяч у себя. Можно сетовать на неоднозначные замены, произведенные Тухелем, но, по большому счету, на скамейке запасных у англичан не было игроков, которые могли бы переломить ход игры при таком давлении со стороны Аргентины.

Можно подписаться под каждым словом тренера англичан, «у них есть определённая энергия. Это чувствуется, когда они проигрывают и когда матчи напряжённые. Их трудно обыграть. Такова реальность. Это сильная команда. Они почти такие же, как четыре года назад. Видна их сплочённость, видно, на какие жертвы они идут. Они не паникуют, когда проигрывают». Тухель дал эту оценку аргентинцам накануне полуфинала и, как оказалось, был полностью прав.

Не случайно, что Томас Тухель останется главным тренером сборной Англии до Евро-2028. Его вины в поражении англичан много меньше, чем вины Дидье Дешама в провале французов.

Чьи шансы выше накануне финала? Испания системна и тактически совершенна, Аргентина непредсказуема, с уникальным Месси и высочайшими волевыми качествами всех без исключения игроков сборной. По оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы испанцев составляет 56,37%, тогда как шансы действующих чемпионов мира оцениваются в 43,69%. Коэффициент на победу Испании в финале - около 2.30–2.40. С учётом дополнительного времени и пенальти — около 1.65.

Таким образом, букмекеры считают, что Испания — фаворит, но перевес совсем небольшой. Тем интереснее для зрителей предстоящий суперфинал.