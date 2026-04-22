Трамп и Нетаньяху скоординировали действия в отношении Ливана и Ирана

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время заседания израильского кабинета безопасности, темой беседы дух лидеров стало развитие событий в Иране и Ливане.

Состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили Ливан и Иран, сообщает израильский государственный телеканал KAN.

Звонок американского лидера застал Нетаньяху во время заседания израильского кабинета безопасности, которое как раз и было посвящено обсуждению темы Ливана и Ирана, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Подробности содержания разговора не разглашаются, нет и официальных комментариев по этому поводу и из канцелярии Нетаньяху, говорится в сообщении.

Известно лишь, что в беседе Трамп в очередной раз заверил Нетаньяху, что поддерживает продолжение морской блокады в отношении Ирана.

Каковы планы Израиля?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о зависимости дальнейших действий Израиля и правительства Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке от решений Администрации Трампа по перспективам иранского конфликта.

"Сейчас мы все в Израиле находимся в ожидании совещания Дональда Трампа с американским военным командованием, где Пентагон и генералы будут предлагать президенту США те или иные действия и пытаться убедить его принять какое-либо решение – будь то новые удары по Ирану, высадка десанта для перекрытия Ормузского пролива либо наземная операция в глубине иранской территории для ликвидации урановых запасов ИРИ. Израилю необходимо выяснить, на что все-таки настроены США: продолжение войны или долгоиграющее перемирие", - прежде всего сказал он.

"Со своей стороны Израиль безусловно заинтересован в продолжении американскими войсками боевых действий против Ирана для окончательного решения иранского вопроса. Вполне возможно, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху израильской стороной была представлена новая аргументация о продолжении боевых действий против Ирана, хотя это только мое предположение. Уже была информация, что Нетаньяху планировал еще раз посетить США в ближайшее время, однако визит отложен", - продолжил Юрий Бочаров.

"Я полагаю, что сегодняшнее совещание Дональда Трампа с военным командованием будет крайне знаменательным, и его решения сдвинут иранские события с мертвой точки, на которой они застопорились в последние недели. Что касается Израиля, то для него ситуация "ни войны, ни мира" - это худший сценарий", - подчеркнул политтехнолог.

"Без поддержки США Израиль не будет в ближайшее время возобновлять атаки на Иран. Сейчас перед Израилем стоит более актуальная задача — он активно вошел в Ливан и решает вопросы своей безопасности на северной границе, продолжая воевать с "Хезболлой". Также в скором времени должен решиться вопрос с сектором Газа, так что Израилю есть где воевать и без Ирана. В любом случае в одиночку Израиль не станет предпринимать решительных военных действий, которые можно охарактеризовать как война против Ирана", - заключил Юрий Бочаров.

Напомним, ранее мы писали: Дональд Трамп считает, что Израилю стоит не уничтожать здания в Ливане, а действовать более точечно. Удары по Ливану показывают Израиль "в плохом свете", отметил Трамп, напомнив: между Ливаном и Израилем действует режим прекращения огня, однако армия Израиля на ежедневной основе наносит удары по югу Ливана.