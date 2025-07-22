Поисковики Ингушетии и Дагестана будут вместе работать у Малгобека

Поисковые отряды Ингушетии и Дагестана объединятся для поиска останков бойцов Красной армии, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков в окрестностях ингушского города воинской славы Малгобека.
"Думаю, полезно будет организовать совместные встречи наших поисковиков. Здесь в годы войны сражались дивизии из разных республик Кавказа. Нам важно обмениваться информацией и, возможно, выводить эту работу на новый уровень"
- Махмуд-Али Калиматов
Ингушетия поддерживает тесные связи с братскими субъектами, особенно с Дагестаном, отметил ингушский лидер. В ответ глава Дагестана Сергей Меликов пригласил делегацию Ингушетии посетить республику, отметив: власти региона расширили музей и планируют ряд мероприятий в честь участников Великой Отечественной войны. Также две республики подготовят ряд совместных проектов, значимых для их жителей, добавил Меликов.