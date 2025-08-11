Памятник летчику Эмирову установили в Ингушетии

В Малгобекском районе Ингушетии появился памятник родившемуся в Дагестане летчику, Герою Советского Союза Валентину Эмирову. Его открывали Махмуд-Али Калиматов и Сергей Меликов.

Монумент знаменитому летчику-истребителю, Герою Советского Союза Валентину Эмирову был открыт в Нижних Ачалуках в Малгобекском районе, рассказали в пресс-службе главы Ингушетии.

В церемонии участвовали главы Ингушетии и Дагестана Махмуд-Али Калиматов и Сергей Меликов. Памятник размещен на территории Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т.Х. Цурова.

Валентин Эмиров – уроженец Дагестана (1914). Он окончил Сталинградское военное авиационное училище, к 1942 году командовал истребительным воздушным полком. В течение трех месяцев Эмиров выполнил 25 вылетов и уничтожил несколько самолетов врага. Во время Малгобекской оборонительной операции Эмиров погиб в неравном бою с превосходящими силами противника. 13 декабря 1942 года он посмертно получил звание Героя Советского Союза.

По словам Калиматова, подвиг героя Эмирова навсегда связал Ингушетию и Дагестан. Глава Ингушетии подчеркнул, что Эмиров погиб, защищая небо Кавказа, и память о его мужестве не должна угаснуть.

"Открытие этого памятника стало еще одним шагом в укреплении дружбы между нашими народами"

– Калиматов