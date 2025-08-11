Памятник жертвам взрыва на АЗС открыли в Махачкале

Мемориал в честь погибших при пожаре и взрыве на станции техобслуживания и на АЗС в 2023 году был открыт сегодня – в церемонии участвовал глава Дагестана Сергей Меликов.

В Махачкале появился памятник погибшим при трагедии, которая случилась 14 августа 2023 года, – тогда на станции техобслуживания в местности Караман начался пожар, а затем прогремел мощный взрыв. Об открытии рассказали в пресс-службе администрации главы республики Сергея Меликова.

На церемонии открытия он напомнил, что жертвами того страшного инцидента стали десятки человек.

"Мы скорбим вместе с вами, дорогие родственники погибших. Это наша общая боль. Я знаю, что никакие слова не способны облегчить вашу боль. Знайте, что мы помним и всегда будем помнить о каждом, чью жизнь оборвала эта трагедия"

– Сергей Меликов

Вокруг мемориала располагается сквер, он был разбит в память о жертвах трагедии по просьбе женщины, местной жительницы, близкие которой погибли во время ЧП.

Была объявлена минута молчания.

Напомним, трагедия произошла 14 августа 2023 года. Вечером на станции техобслуживания во время работ начался пожар. Пламя перешло на соседнее здание, в котором хранились горючие удобрения, прогремел взрыв. Затем огонь перекинулся на также расположенную рядом АЗС. Произошедшее унесло жизни 35 человек, число пострадавших превысило 100.