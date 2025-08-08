Памятник жертвам взрыва возле АЗС появился в Дагестане

В четверг в Дагестане откроют мемориал памяти погибшим в результате взрыва у АЗС. Жертвами ЧП, произошедшего почти два года назад, стали свыше 35 человек.

В Дагестане установили мемориал памяти погибшим во время взрыва, раздавшегося летом позапрошлого года рядом с АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом поведал мэр республиканской столицы Джамбулат Салавов.

Он подчеркнул, что официальное открытие мемориала запланировано на четверг, 14 августа.

"Сегодня проверил ход работ по установке мемориала, посвященного жертвам взрыва в Карамане, произошедшего 14 августа 2023 года. Официальное открытие мемориала состоится завтра"

– Джамбулат Салавов

Он добавил, что сейчас проходят подготовительные мероприятия.

Напомним, 14 августа 2023 года напротив заправки в пригороде Махачкалы прогремел взрыв, унесший жизни 37 человек. В результате ЧП различные травмы получили свыше 80 граждан.