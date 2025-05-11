Суд отправил под арест бывшего гендиректора "Газпром трансгаз Махачкала"

Бывший гендиректор газовой компании в Дагестане отправится под арест до начала октября. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Суд в Махачкале арестовал до начала октября гендиректора "Газпром трансгаз Махачкала" Керима Гусейнова, передали в пресс-службе судов республики.

"Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Керима Гусейнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительно"

- пресс-служба судов

Отметим, что с поста руководителя компании Гусейнов был уволен в 2016 году. Против него выдвинуто обвинение о причастности к мошенническим махинациям в особо крупном размере. Подробностей уголовного дела пока не поступало.