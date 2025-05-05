Махачкала вошла в тройку самых популярных морских курортов в РФ

Столица Дагестана смогла в этом году перехватить часть турпотока у черноморских курортов и войти в тройку самых популярных мест отдыха у моря.

Махачкала оказалась в топ-3 наиболее любимых россиянами морских курортов. Столица Дагестана в новом сезоне захватила 1,5% общего объема бронирований курортов на побережье в стране, то есть в полтора раза больше в сравнении с прошлогодними показателями.

Переночевать в дагестанском городе в текущем сезоне можно приблизительно за 6 тыс рублей.

Пальму первенства среди морских курортов России удерживает Адлер (5,8% бронирований), на втором месте – Сочи (2,4% бронирований). Однако в этом году эти курорты российские отдыхающие выбирают заметно реже.