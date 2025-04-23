Порт Махачкалы поставил рекорд по грузообороту

В порту Махачкалы подсчитали объем отгруженных грузов за апрель. Логистический объект обработал рекордное количество товаров.

Апрель этого года стал рекордным с 2012 года для Махачкалинского морского торгового порта по грузообороту. Транспортный объект обработал более 83 тыс тонн грузов, отметили в пресс-службе порта.

Сообщается, что наиболее значительной по объему оказалась перевалка цемента. Порт обработал строительного материала на 75 тыс тонн. Также были приняты большие объемы удобрений и керамической плитки.

Отмечается, что результат особенно значим на фоне запрета на экспортные поставки из РФ кукурузы и ячменя.