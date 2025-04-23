Дагестан и Оман договорились о налаживании торгово-экономических связей

Дагестан будет развивать сотрудничество с Оманом. Стороны заключили документ, направленный на укрепление торгово-экономических связей.

Дагестан заключил с Оманом соглашение о сотрудничестве, направленное на налаживание торгово-экономических связей. Об этом рассказали в правительстве республики.

Султанат Оман и Республика Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве в целях налаживания торгово-экономических связей. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

Соглашение о взаимодействии было заключено между АНО "Центр поддержки экспорта Республики Дагестан" и торгово-промышленной палатой Омана.

В церемонии подписания со стороны РД участвовали председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава Центра поддержки экспорта республики Руслан Абаскулиев и посол Олег Левин, а со стороны Омана – председатель правления Торгово-промышленной палаты Фейсал Аль Равас.

Подписанное соглашение предусматривает развитие торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности, развитие импорта и экспорта между.

"Также планируется проработать вопросы реализации совместных проектов по выращиванию фруктов и овощей на территории Дагестана с целью дальнейшего экспорта в Султанат Оман, а также проектов по переработке мяса и выращиванию риса"

– пресс-служба регионального правительства