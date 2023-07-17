Всемирный день арабского языка: почему распространен, роль, диалекты, вызовы

Почему день арабского языка отмечают 18 декабря, почему арабский язык так распространен, как повлиял ислам на распространение арабского языка, какова роль арабского языка в науке, сколько арабских языков, как принято писать в арабском языке и с какими вызовами он сталкивается?

Международный день арабского языка, отмечаемый 18 декабря, служит признанием вклада, вносимого им в сокровищницу человеческой цивилизации, науки и культуры на протяжении столетий. Учрежденный для укрепления культурного разнообразия, этот день подчеркивает роль языка как живого моста между эпохами и народами. В условиях стремительной глобализации значение этого праздника как напоминания о важности сохранения лингвистического наследия и его адаптации к современности особенно актуально.

Почему день арабского языка отмечают 18 декабря?

Дату празднования выбрали не случайно: в 1973 году в этот день Генеральная Ассамблея ООН провозгласила арабский шестым официальным языком ООН. Эта резолюция стала правовым признанием глобального значения арабского языка на международной арене. Уже в 2010 году была реализована инициатива выделения отдельного праздничного дня, но утвердили день праздника в 2012 году на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже.

Почему распространен арабский язык?

По числу носителей арабский остается одним из наиболее распространенных мировых языков. Согласно актуальным оценкам, он родной для примерно 310 млн человек, и еще около 270 млн владеют им как вторым языком. Таким образом, общее число говорящих превышает 500 млн человек.

Арабский язык носит статус официального в 25 странах, входящих в Лигу арабских государств, включая крупнейшие по численности арабоязычного населения Египет, Алжир, Судан, Ирак, Саудовская Аравия и Марокко. Кроме того, он является одним из официальных языков в нескольких немусульманских государствах, таких как Чад, Эритрея и Израиль. Важнейшую объединяющую роль для всего исламского мира играет классический арабский - язык Корана, который используется в религиозных целях более чем двумя миллиардами мусульман по всей планете.

Кроме того, страны Персидского залива играют значительную роль в мировой экономике, особенно в энергетическом и финансовом секторах. Это создает устойчивый спрос в сферах международного бизнеса, логистики, энергетики и финансов. Инвестиционные и туристические потоки также способствуют его популяризации.

Распространенность арабского языка - результат многовекового взаимодействия религиозных, политических, культурных и экономических факторов. Его путь от языка кочевых племен Аравийского полуострова до одного из официальных языков ООН отражает уникальную историю влияния и адаптации.

Как повлиял ислам на распространение арабского языка?

Важнейшим катализатором распространения арабского стало возникновение и экспансия ислама в VII веке н. э.

Сакрализация языка: Коран, ниспосланный на арабском языке, придал ему священный статус. Язык Откровения стал неотъемлемой частью религиозной практики для мусульман по всему миру. Это создало глобальную и вневременную мотивацию для сохранения и изучения классического арабского;

Коран, ниспосланный на арабском языке, придал ему священный статус. Язык Откровения стал неотъемлемой частью религиозной практики для мусульман по всему миру. Это создало глобальную и вневременную мотивацию для сохранения и изучения классического арабского; Политико-административное закрепление: в ходе арабских завоеваний и создания Халифата, простиравшегося от Пиренейского полуострова до Средней Азии, арабский превратился в язык государственного управления, армии и судопроизводства. При халифе Абд аль-Малике (685-705 гг.) арабский объявили единственным языком делопроизводства и чеканки монет, что повысило его престиж и практическую пользу;

в ходе арабских завоеваний и создания Халифата, простиравшегося от Пиренейского полуострова до Средней Азии, арабский превратился в язык государственного управления, армии и судопроизводства. При халифе Абд аль-Малике (685-705 гг.) арабский объявили единственным языком делопроизводства и чеканки монет, что повысило его престиж и практическую пользу; Престиж и интеграция: арабский не насаждался силой среди покоренных народов, став языком новой политической и культурной элиты. Принятие ислама и вхождение в мусульманскую общину естественным образом сопровождалось изучением арабского для совершения религиозных обрядов, что способствовало постепенной языковой ассимиляции.

Какова роль арабского языка в науке?

В VIII-XIII веках арабский превратился в главный язык мировой науки и философии. Багдадская библиотека "Дом мудрости" и другие просветительские центры стали платформой для масштабной работы по переводам трудов античной, персидской и индийской мысли на арбский.

Арабские ученые не только переводили, но и критически развивали полученные знания, создавая новые научные дисциплины и обогащая лексикон. Имена таких ученых, как аль-Хорезми, Авиценны и Ибн аль-Хайсама, вошли в историю науки.

Через арабский язык Европа познакомилась с работами Аристотеля, Платона и других античных авторов, что впоследствии стимулировало Возрождение. Арабский также был источником большого количества заимствований в европейские языки, включая русский. Многие из этих слов настолько укоренились, что их происхождение часто забывается. Большинство арабизмов в русский язык вошло через тюркские языки, но также это происходило при посредстве французского, английского, итальянского и немецкого языков.

Наука и математика: алгебра, алгоритм, химия, цифра, ноль, зенит, надир;

алгебра, алгоритм, химия, цифра, ноль, зенит, надир; Торговля и быт: тариф, магазин, караван, матрас, софа, кофе, шуба, халва, сироп;

тариф, магазин, караван, матрас, софа, кофе, шуба, халва, сироп; Культура и природа: жираф, газель, жасмин, лютня, бальзам, лазурь, сафари.

Сколько арабских языков?

Одной из важнейших особенностей арабского языка является диглоссия - сосуществование двух основных форм: литературного языка и разговорных диалектов.

Современный стандартный арабский язык - это универсальный литературный язык, используемый в письменности, официальных документах, средствах массовой информации, научной литературе и образовании во всех арабских странах. Он является прямым потомком классического арабского и обеспечивает лингвистическое единство арабского мира.

Разговорные диалекты (аммия) - это формы языка, используемые в повседневном устном общении. Они значительно различаются от региона к региону и зачастую бывают взаимонепонятны. Диалекты сформировались под влиянием исторических, географических и культурных факторов, включая взаимодействие с другими языками.

Машрикские диалекты (восточные) распространены в Египте, Судане, Сирии, Ливане, Иордании, Палестине. Левантийские диалекты испытали влияние французского и английского;

Магрибские диалекты (западные) распространены в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии. Прослеживается сильное влияние берберских языков, французского (в Магрибе) и итальянского (в Ливии). Марокканский диалект (дарижа) может быть сложен для понимания арабам с востока;

Аравийские диалекты распространены в Саудовской Аравии, Йемене, Омане. Считаются наиболее близкими к классическому арабскому, имеют поддиалекты;

Месопотамские диалекты распространены в Ираке, Кувейте, на востоке Сирии. Испытали влияние персидского, турецкого и арамейского языков. Багдадский диалект - один из наиболее известных.

Как принято писать в арабском языке?

Арабский язык обладает рядом характерных особенностей:

Направление письма - арабская письменность (арабица) осуществляется справа налево;

Алфавит состоит из 28 букв, большинство из которых меняют начертание в зависимости от позиции в слове (начальная, срединная, конечная, изолированная);

Основа грамматики - трехсогласные (реже четырехсогласные) корни, несущие базовое лексическое значение. Новые слова образуются путем изменения огласовок (гласных) и добавления аффиксов вокруг этого корня;

Короткие гласные на письме, как правило, не обозначаются. Их значение восстанавливается из контекста, что может представлять сложность для изучающих язык.

С какими вызовами сталкивается арабский язык?

Сегодня арабский язык, как и многие другие языки, сталкивается с рядом вызовов:

Глобализация и влияние английского языка . Доминирование английского языка в науке, технологиях, бизнесе и интернет-пространстве создает давление, особенно в академической и профессиональной сферах;

. Доминирование английского языка в науке, технологиях, бизнесе и интернет-пространстве создает давление, особенно в академической и профессиональной сферах; Проблема диглоссии. Разрыв между литературным языком и разговорными диалектами иногда создает трудности в массовой коммуникации и образовании;

Разрыв между литературным языком и разговорными диалектами иногда создает трудности в массовой коммуникации и образовании; Цифровизация. Обеспечение полноценного присутствия арабского языка в цифровой среде, развитие контента и технологий обработки языка остается актуальной задачей.

Во многих арабских государствах действуют специальные языковые академии, отвечающие за сохранение чистоты языка, его развитие и адаптацию к современным реалиям. К ним относятся, например, академии в Каире, Дамаске, Шардже, Хайфе и Эр-Рияде, а также Высший совет по арабскому языку в Алжире. Эти организации играют важную роль в неологизации - создании новых терминов, отвечающих вызовам времени, и противодействии чрезмерному влиянию других языков.