7 древнейших языков мира

Тамильский язык
На тамильском языке, также известном как дравидийский, говорят уже 5000 лет, и он считается старейшим живым языком в мире. В 3000 году до н.э. был создан первый в стране учебник по грамматике. А сейчас на нем издаются тысячи газет. В Сингапуре и Шри-Ланке тамильский признан официальным. Он также считается официальным в некоторых индийских штатах, к примеру, в Тамилнаде и Пондичерри. Численность носителей этого языка составляет около 78 миллионов человек.
Санскрит
Данные о возрасте санскрита варьируются – некоторые источники говорят, что он ровесник тамильского языка, есть мнение, что санскриту чуть больше 3500 лет. На сегодняшний день этот язык считается священным в индуизме. Кроме того, санскрит - язык классической индуистской философии и исторических текстов буддизма и джайнизма. Санскрит оказал влияние на языки Южной Азии, Восточной Азии и Юго-Восточной Азии.
Египетский язык
Еще одним древним языком считают язык Древнего Египта, одной из древнейших цивилизаций. В своем развитии древнеегипетский прошел несколько этапов и был окончательно вытеснен коптским языком, который используется и сегодня, а уже ему на смену в Египте пришел арабский. Правда, коптский сейчас остается языком богослужений.
Иврит
Ивриту более трех тысячелетий. Он появился во времена Древнего Израиля. В истории развитии языка был период, когда его использовали большей частью в письменных текстах. Затем, в XIX веке, еврейский активист Элиэзер Бен-Йехуда начал возрождать разговорный иврит. Бен-Йехуда внес огромный вклад в развитие и обогащение языка. Благодаря ему, язык стал официальным в Израиле.
Греческий язык
Греческий - ветвь индоевропейской языковой семьи. Письменная форма греческого языка появилась примерно 3500 лет назад, что делает его одним из самых старых в семье индоевропейских языков. Считается, что финикийское письмо повлияло на появление греческого алфавита, а уже он впоследствии послужил основой латинского, кириллического, коптского, готского и многих других систем письма. В Греции и на Кипре греческий является государственным языком, официальный статус он имеет и в Албании.
Китайский язык
Древнекитайский язык связан со всеми ныне существующими диалектами китайского. Возраст письменного китайского обычно связывают с гадальными надписями на черепашьих панцирях, а также костях оракула, которые датируются временами династии Шан-Инь. Приблизительно 1,3 миллиарда человек считают различные диалекты китайского языка своим родным языком. Это один из официальных в ООН.
Арабский язык
Возраст арабского языка, по некоторым оценкам, составляет более 2500 лет. Современная же форма письменного языка немного моложе. Язык относят к семитской семье. Большим вкладом в историю развития арабского языка послужило появление Корана. Около 310 миллионов человек считают арабский своим родным. Арабский также является одним из официальных языков ООН.
Календарь языковых дней ООН:
- Английский язык (23 апреля)
- Арабский язык (18 декабря)
- Испанский язык (23 апреля)
- Китайский язык (20 апреля)
- Русский язык (6 июня)
- Французский язык (20 марта)