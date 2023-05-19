7 древнейших языков мира

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По данным Ethnologue, в мире говорят примерно на 7151 языке. Среди них только на 23 языках общается более половины населения мира. По некоторым данным, треть всех языков, на которых говорят сегодня, находятся под угрозой исчезновения. Вот языки, которые считаются самыми древними.

Тамильский язык

На тамильском языке, также известном как дравидийский, говорят уже 5000 лет, и он считается старейшим живым языком в мире. В 3000 году до н.э. был создан первый в стране учебник по грамматике. А сейчас на нем издаются тысячи газет. В Сингапуре и Шри-Ланке тамильский признан официальным. Он также считается официальным в некоторых индийских штатах, к примеру, в Тамилнаде и Пондичерри. Численность носителей этого языка составляет около 78 миллионов человек.

Санскрит

Данные о возрасте санскрита варьируются – некоторые источники говорят, что он ровесник тамильского языка, есть мнение, что санскриту чуть больше 3500 лет. На сегодняшний день этот язык считается священным в индуизме. Кроме того, санскрит - язык классической индуистской философии и исторических текстов буддизма и джайнизма. Санскрит оказал влияние на языки Южной Азии, Восточной Азии и Юго-Восточной Азии.

Египетский язык

Еще одним древним языком считают язык Древнего Египта, одной из древнейших цивилизаций. В своем развитии древнеегипетский прошел несколько этапов и был окончательно вытеснен коптским языком, который используется и сегодня, а уже ему на смену в Египте пришел арабский. Правда, коптский сейчас остается языком богослужений.

Иврит

Ивриту более трех тысячелетий. Он появился во времена Древнего Израиля. В истории развитии языка был период, когда его использовали большей частью в письменных текстах. Затем, в XIX веке, еврейский активист Элиэзер Бен-Йехуда начал возрождать разговорный иврит. Бен-Йехуда внес огромный вклад в развитие и обогащение языка. Благодаря ему, язык стал официальным в Израиле.

Греческий язык

Греческий - ветвь индоевропейской языковой семьи. Письменная форма греческого языка появилась примерно 3500 лет назад, что делает его одним из самых старых в семье индоевропейских языков. Считается, что финикийское письмо повлияло на появление греческого алфавита, а уже он впоследствии послужил основой латинского, кириллического, коптского, готского и многих других систем письма. В Греции и на Кипре греческий является государственным языком, официальный статус он имеет и в Албании.

Китайский язык

Древнекитайский язык связан со всеми ныне существующими диалектами китайского. Возраст письменного китайского обычно связывают с гадальными надписями на черепашьих панцирях, а также костях оракула, которые датируются временами династии Шан-Инь. Приблизительно 1,3 миллиарда человек считают различные диалекты китайского языка своим родным языком. Это один из официальных в ООН.

Арабский язык

Возраст арабского языка, по некоторым оценкам, составляет более 2500 лет. Современная же форма письменного языка немного моложе. Язык относят к семитской семье. Большим вкладом в историю развития арабского языка послужило появление Корана. Около 310 миллионов человек считают арабский своим родным. Арабский также является одним из официальных языков ООН.

Календарь языковых дней ООН:

Английский язык (23 апреля)

Арабский язык (18 декабря)

Испанский язык (23 апреля)

Китайский язык (20 апреля)

Русский язык (6 июня)

Французский язык (20 марта)