РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские школы проявляют интерес к азербайджанскому и турецкому языкам

Армянские школы проявляют интерес к азербайджанскому и турецкому языкам
В армянских школах распространилась популярность изучения языков стран региона, но пока учебные заведения сталкиваются с дефицитом преподавателей. Наиболее востребованный язык - турецкий.

Армянские школы нуждаются в преподавателях языков соседних стран, мы имеем сейчас дефицит кадров в этом направлении, а интерес к изучению растет, сообщила глава Минобразования республики Жанна Андреасян.

В своем докладе об итогах 2022 года кабинету министров она напомнила, что изучение языков стран региона в образовательных учреждениях происходит на добровольной основе.

Руководитель образовательного ведомства заявила, что свыше 400 армянских учебных заведений выразили желание включить в свои программы изучение языков соседей страны, а наибольшую популярность приобрели турецкий. Также, по ее словам, интерес проявляется к азербайджанскому, фарси и грузинскому.

При этом Андреасян отметила, что, несмотря на поиски преподавателей языков, найти таких специалистов довольно сложно.

Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянское население

Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянское население

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version