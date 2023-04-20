Опубликовано: 9:48, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В армянских школах распространилась популярность изучения языков стран региона, но пока учебные заведения сталкиваются с дефицитом преподавателей. Наиболее востребованный язык - турецкий.

Армянские школы нуждаются в преподавателях языков соседних стран, мы имеем сейчас дефицит кадров в этом направлении, а интерес к изучению растет, сообщила глава Минобразования республики Жанна Андреасян.

В своем докладе об итогах 2022 года кабинету министров она напомнила, что изучение языков стран региона в образовательных учреждениях происходит на добровольной основе.

Руководитель образовательного ведомства заявила, что свыше 400 армянских учебных заведений выразили желание включить в свои программы изучение языков соседей страны, а наибольшую популярность приобрели турецкий. Также, по ее словам, интерес проявляется к азербайджанскому, фарси и грузинскому.

При этом Андреасян отметила, что, несмотря на поиски преподавателей языков, найти таких специалистов довольно сложно.