Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянское население

Опубликовано: 22:23, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Азербайджана настроено решительно относительно реинтеграции армянских жителей страны, заявили в МИД АР. В ведомстве подчеркнули, что Ереван не должен вмешиваться.

Баку испытывает полную решимость во всем, что связано с реинтеграцией армянского населения Азербайджана, сообщили в МИД АР в ответ на комментарий армянского внешнеполитического ведомства.

"Армянская сторона должна прекратить вмешиваться в этот процесс. Гарантируются права и свободы каждого человека, желающего проживать на территории Азербайджана в рамках азербайджанского законодательства"

— МИД Азербайджана

Мирный договор

В Баку также напомнили о словах Ильхама Алиева, который ранее подчеркнул, что, невзирая на то, что на протяжении 30 лет Армения оккупировала земли Азербайджана, именно Баку выступил с инициативой о подписании мирного договора, в основу которого должны лечь принципы территориальной целостности и суверенитета.

В МИД обратили внимание на то, что Ереван, во-первых, используя различные предлоги, пытается помешать переговорам. Во-вторых, армянская сторона предпринимает попытки внести в соглашение вопросы, вступающие в противоречие с международным правом. В результате процесс затягивается еще больше.

"Тот факт, что Армения за последние 43 дня не предоставила никаких комментариев по предложениям Азербайджана по мирному договору, является примером незаинтересованности этой страны в переговорах, ориентированных на результат"

— МИД АР