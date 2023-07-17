10 самых распространенных языков мира в 2023 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодняшний день в мире насчитывается более 7 тыс. языков. В 2023 году были опубликованы исследовательские данные о десяти самых распространенных языках мира. Вот какие языки вошли в этот список.

Урду

В топ-10 самых распространенных языков мира вошел урду – официальный язык двух стран Пакистана и Индии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Русский

На русском говорят не только в России, численность населения которой по данным за 2023 год составляет более 140 миллионов человек, но и во многих странах СНГ. Русский входит в список официальных языков ООН и ЮНЕСКО.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Португальский

Этот язык распространен далеко за пределами Португалии. Так, например, он является официальным языком Бразилии (точнее, его бразильский вариант), а также в ряде стран Африки, среди которых Ангола и Мозамбик.

Бенгальский

Бенгальский язык не может похвастаться большим количеством стран, где он считается официальным, но суммарное население этих территорий позволяет ему войти в список самых распространенных языков мира. Бенгальский широко распространен в Бангладеш, где является официальным и государственным языком. Также на нем говорят в Западной Бенгалии - одном из штатов в Индии. В Конституции Индии за бенгальским языком закреплен статус одного из официальных.

Арабский

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Статус официального арабский имеет в ряде государств Ближнего Востока, а также Северной и Восточной Африки. Помимо Лиги Арабских государств этот язык также имеет статус официального в таких организациях как ЮНЕСКО и ООН.

Французский

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Носителей французского языка можно встретить от Северной Америки (в канадской провинции Квебек) до Европы и Африки. По состоянию на 2021 год 7,8 миллиона канадцев назвали французский родным языком. Он также входит в список официальных языков ООН и ЮНЕСКО.

Испанский

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо Испании на нем (а также его различных диалектах) говорит большая часть народов в Латинской Америке. Официальный статус язык имеет в Панаме, а также США. Испанский - один из самых популярных языков для изучения в мире. Также он входит в список официальных языков международных организаций.

Хинди

Среди распространенных в Индии языков хинди - самый популярный. Он широко распространен на севере страны, где имеет статус официального. Также на хинди говорят на островах, принадлежащих Индии. Фиджийская вариация хинди имеет статус официального языка островов Фиджи.

Китайский

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Больше миллиарда человек говорят на китайском языке. В основном это КНР, Тайвань и Сингапур. У китайского языка есть множество диалектов. Мандаринский язык считают наиболее распространенной версией китайского. На нем говорят на большей части Китая, он же входит в состав официальных языков Сингапура. Из десяти групп диалектов, выделенных лингвистами, семь являются наиболее распространенными. Китайский входит в список языков, считающихся официальными в рамках ООН и ЮНЕСКО.

Английский

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Английский язык возглавляет список самых распространенных в мире, так как на нем говорит около 1,5 миллиарда человек. Английский - официальный язык во многих странах, именно поэтому он обошел в списке китайский.