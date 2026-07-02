Виды и марки бензина: как выбрать топливо, защитить двигатель и как сэкономить?

Москва ведет переговоры с партнерами о возможности импорта нефтепродуктов и топлива для стабилизации энерорынка в России. В условиях ограниченного предложения бывает непросто сориентироваться, какие марки бензина взаимозаменяемы или как снизить расход топлива. На эти и многие другие вопросы отвечаем в нашем материале.

Октановое число и испаряемость топлива

Два главных параметра любого бензина - это октановое число и испаряемость топлива.

октановое число, если говорить простыми словами, показатель детонационной стойкости бензина, то есть насколько его можно сжать в цилиндре, прежде чем произойдет воспламенение. Чем выше октановое число (95,98,100), тем стабильнее бензин: он не будет поджигаться раньше времени от сильного сжатия и нагрева, что, в свою очередь, увеличивает срок службы мотора. Современные турбированные двигатели требуют бензин с высоким сжатием - 92й им не подходит. фракционный состав или испаряемость - показатель, который в первую очередь важен с точки зрения разделения на летний и зимний бензин. Зимой лучше бензин с более высоким содержанием легких фракций, чтобы можно было заводиться при низких температурах, а летом - с более низким, чтобы в топливной системе не было паровых пробок. О фракционном составе бензина можно спросить у сотрудников АЗС, на которых вы заправляетесь.

Интересный факт: АИ в маркировке бензина означает: буква ”А” - автомобильное топливо, буква ”И” - проверено исследовательским методом.

Что такое Евро-2, Евро-3, Евро-5…

Стандарт ”Евро” в маркировке бензина показывает экологичность топлива. Чем выше ”Евро”, тем меньше в выхлопных газах содержание угарного газа, оксида азота и твердых частиц, то есть сажи. Главный показатель всех ”Евро” - это содержание серы в бензине. Чем ее больше, тем ниже класс ”Евро”. Очищают топливо от серы на нефтеперерабатывающих заводах.

В России единственным разрешенным стандартом топлива с 2016 года был Евро-5 или К5. Содержание серы в Евро-5 — 10 мг/кг. Этот класс топлива - стандарт для всех современных иномарок, он считается чистым и безопасным для топливной системы.

В Евро-3 серы содержится 150 мг/кг, а в Евро-2 - до 500 мг/кг. Чем больше серы, тем опаснее бензин для машины, в первую очередь для иномарки: она загрязняет выхлопную систему, приводит к поломке топливной системы и гораздо быстрее сжигает масло (через 2-3 тысячи километров).

Можно ли смешивать 92 и 95 бензин в баке машины?

В сравнении 95 бензин лучше, чем 92: его октановое число больше, а значит нагрузка на двигатель меньше. При этом плотность у этих двух видов бензина фактически одинаковая, а значит смешивать их можно: ни один из них не осядет на дне и не всплывет на поверхность. В результате смешивания получится топливо с промежуточным октановым числом - от 93 до 94. Сэкономить на таком смешивании не получится: расход смешенного бензина выше.

Можно ли заливать 92 вместо 95, если нет выбора?

АИ-92 можно залить вместо АИ-95, если нужно срочно куда-то ехать и альтернативы нет. Однако постоянно так лучше не делать. Опаснее всего 92 для турбированных двигателей, а также автомобилей, рассчитанных на топливо высокого сжатия (95/98). Понижение октанового числа чревато микровзрывами топлива в цилиндрах, что изнашивает поршни и сокращает ресурс двигателя.

Что будет если залить 98 бензин в машину для 95?

Если залить 98 бензин в машину 95, ничего страшного не произойдет: напротив, топливо будет сгорать максимально плавно и эффективно, особенно в жаркую погоду, двигатель будет работать тише и мягче, а топливная система будет очищаться от нагара. Особенно хорошо такое топливо подходит для китайских автомобилей с турбированными двигателями.

Как проверить качество бензина?

Самостоятельно на заправке качество бензина можно проверить двумя относительно легкими способами:

пару капель бензина из пистолета можно капнуть на бумагу или салфетку. Чем лучше бензин, тем быстрее он испарится, не оставив следов. Бензин плохого качества/с примесями останется на бумаге/салфетке в виде маслянистого пятна;

по запаху. У хорошего бензина классический ”бензиновый” запах. Бензин плохого качества может пахнуть сероводородом (тухлыми яйцами), нафталином или ацетоном.

Важно: ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя проверять бензин методом поджигания!

Можно ли увеличить октановое число бензина?

Самый безопасный способ увеличения октанового числа бензина - это использование специальных присадок, октан-корректоров. Их заливают в бак перед заправкой в объеме 150-300 мл. Такие октан-корректоры способны поднять октановое число на 2-5 единиц, например, с 92 до 95. Однако стоят они недешево, и пользоваться ими, чтобы, например, сэкономить на топливе, не целесообразно. А вот если нужно заправить машину 95 бензином, когда в наличии только 92, октан-корректоры - отличное средство.

”Народными” способами повышения октанового числа лучше не пользоваться: спирт, например, приводит к расслоению топлива, а также разъедает резиновые прокладки и шланги топливной системы, а ацетон, разъедающий отложения со стенок бензобака, может забить топливный фильтр.

Что делать если залил плохой бензин?

Практически сразу после заправки можно определить, что в баке оказался плохой бензин. Через 3-5 километров из топливной системы выводятся остатки предыдущего бензина, и происходит следующее:

падает мощность автомобиля, что чувствуется при обгоне и разгоне;

автомобиль начинает вибрировать и подергиваться на холостых оборотах;

двигатель заводится не сразу, а из-под капота слышны металлические звуки;

выхлопные газы меняют цвет (на более светлый или темный) и становятся более резкими на запах.

Если вы поняли, что у вас в баке плохой бензин, сделайте следующее:

старайтесь резко не разгоняться;

если бак залит не полностью, отправляйтесь на проверенную АЗС и долейте бензин с как можно более высоким октановым числом;

можно залить в бак хороший октан-корректор.

К сожалению, если машина заглохла, единственный выход - вызывать эвакуатор и отправляться на СТО, где вам сольют бензин и промоют бак.

Как сэкономить топливо?

На топливе для автомобиля лучше не экономить, чтобы не усиливать износ двигателя и других важных систем, однако расход самого бензина можно регулировать:

измените стиль вождения. Никаких резких разгонов и торможений, только плавный набор и сброс скорости; не выходите за пределы оптимального скоростного режима: для большинства автомобилей - это 80-90 км/ч. Скорость выше этих значений увеличивает расход топлива на 20%; следите за давлением в шинах. Если шины спущены ниже необходимых значений, расход топлива увеличивается на 2-3% из-за сопротивления качению; уберите все лишнее из багажника. Чем больше вес, тем выше расход топлива; закрывайте окна. При скорости выше 60 км/ч нарушается аэродинамика автомобиля, поэтому экономичнее включить кондиционер; включайте кондиционер только в случае крайней необходимости, так как он увеличивает расход на 0,5-1,5 литра на 100 километров.

Как долго можно хранить бензин в канистре?

Если вы закупаете бензин впрок, помните о том, что срок его хранения зависит от того, в чем вы его храните.