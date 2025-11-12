Население Грузии приблизилось к 4 млн человек - итоги переписи

Национальная служба статистики Грузии подвела окончательные итоги переписи населения 2024 года, в ходе которой выявились интересные особенности.

Население Грузии постепенно растет – за последние 10 лет после переписи 2014 года оно увеличилось на 5,8%, почти до 4 млн человек, подсчитали в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".

Сейчас население страны составляет 3 929 581 человек, однако распределилось оно иначе, чем 10 лет назад - численность городского населения выросла, а сельского – сократилась, передает Sputnik Грузия.

Молодежь все чаще уезжает на работу в крупные города: данные новой переписи показывают, что их население за последнее время выросло на 15,7%, тогда как села страны лишились 7,4% своих жителей.

Еще одна особенность – в стране преобладает доля женщин, которых насчитали 52,1%. Мужчин заметно меньше – всего 47,9%.

При этом доля трудоспособных граждан в возрасте от 14 до 65 лет составляет 62,8% от общего числа: 19,6% населения страны – это дети, а оставшиеся 17,6% - граждане пенсионного возраста, говорится в материалах "Сакстата".

За счет кого растет Грузия?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что в самой Грузии итоги переписи населения воспринимаются не слишком позитивно, поскольку они показали неуклонное снижение доли грузин среди жителей республики – демография государства поддерживалась в последние 10 лет только за счет приток иностранных граждан.

"Число этнических грузин в Грузии в 2024 году заметно уменьшилось в сравнении с 2014 годом. Именно в этом заключается проблема с новой переписью населения: многие переживали, что прирост числа граждан обеспечивается за счет не этнических грузин, а иммигрировавших иностранцев – и так на самом деле и оказалось", - прежде всего сказал он.

"Об этом не так давно говорил Патриарх Шио III: количество этнических грузин в Грузии падает, и смертность уже иногда превышает рождаемость, а в основном у нас плато, когда число смертей и рождений одинаковое. В этом контексте, хотя население Грузии и увеличилось за десять лет, но демографическая ситуация в стране стабильно сложная", - подчеркнул Арчил Сихарулидзе.

Экономика как драйвер демографии

В свою очередь, руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе отметил экономические причины роста населения Грузии. "В первую очередь приближение числа грузинских граждан к 4 млн связано со значительным экономическим ростом в республике в прошедшее десятилетие. Данные Всемирного банка, Международного валютного фонда и других международных организаций свидетельствуют, что Грузия входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира – в первые 3-5 государств. Кроме того, Грузия постоянно поднимается в рейтингах благосостояния, и сейчас относится к категории стран с высокой обеспеченностью, занимая первое место в своем регионе по ВВП на душу населения", - прежде всего сказал он.

"Эта ситуация неизбежно сказывается на том, как живет наше население, и на том, сколько людей из других стран Грузия привлекает в качестве страны постоянного проживания. Еще один крайне важный показатель – за время правления "Грузинской мечты" в стране до рекордного минимума понизилось количество людей, живущих за чертой бедности – их стало меньше в разы. В тоже время стоит отметить, что в странах с высокой обеспеченностью обычно рождаемость очень низкая, в связи с чем рост идет в основном за счет иммиграции. В последнее десятилетие, действительно, в Грузию больше приехало людей, чем уехало из нее", - продолжил Петре Мамрадзе.

Политические итоги переписи

Арчил Сихарулидзе указал на использование темы переписи населения в политической борьбе между оппозицией и правящей партией. "В политическом плане оппоненты "Грузинской мечты" муссировали две темы по переписи населения – якобы феноменальный прирост иммигрантов из арабских государств и массовая иммиграция граждан Российской Федерации в Грузию, что нашу оппозицию тревожило в особенности сильно. Однако итоговые результаты переписи показали, что и по арабам, и по россиянам пока каких-то опасных тенденций в составе населения Грузии не выявляется", - обратил внимание политолог.

"Поэтому "Грузинская мечта" может сейчас заявить, что ее политика баланса работает, в Грузию приезжают люди со всех уголков мира, а все эти опасения оппозиции, что завтра-послезавтра страну захватят мигранты, преждевременны и сильно преувеличены. Более того, власти будут подчеркивать, что население растет, видимо, не отмечая ту деталь, что этнических грузин стало меньше", - заключил Арчил Сихарулидзе.