Футбол стал любимым предметом дагестанских школьников

Футбол постепенно стал неотъемлемой частью жизни дагестанских школьников, а активная работа с Российским футбольным союзом (РФС) помогла тренерам и педагогам внедрить в образовательных учреждениях Дагестана программу "Футбол в школу", сообщил глава республики Сергей Меликов.

"У нас в каждой школе играют в футбол. Количество детей из школьной футбольной лиги сегодня приближается к 300 тыс человек"

- Сергей Меликов

В Дагестане уже появилась добрая традиция - в канун Дня Победы школьная футбольная лига проводит финальные игры, в ходе которых проходят матчи между сборными ветеранов футбола СССР и России, а также сборной ветеранов футбола Дагестана, поведал глава региона, передает ТАСС.

Это уже не только тема спорта, но и тема очень хорошего примера и подражания для воспитания детей, - добавил Сергей Меликов.