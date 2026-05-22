Кылычдароглу и Озель погрязли в борьбе за трибуну

Кризис в крупнейшей оппозиционной партии Турции — Республиканской народной партии (CHP) — перешел в открытую фазу, обнажив глубинные противоречия внутри кемалистского лагеря и поставив под вопрос шансы на победу на предстоящих выборах.

Противостояние между сторонниками восстановленного судом в качестве лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу и главой парламентской фракции CHP Озгюром Озелем вышло за рамки аппаратной борьбы и вылилось в фактический институциональный раскол.

Развернувшийся конфликт стал особенно очевиден на фоне скандала вокруг заседания парламентской фракции CHP 9 июня. Оба политика — и Кылычдароглу, и Озель — заявили о намерении провести встречу однопартийцев в одно и то же время, что поставило парламентское руководство перед беспрецедентной дилеммой: кому предоставить трибуну и легитимность.

Ситуация быстро переросла в кризис управления. В аппарате Великого национального собрания Турции обсуждались даже технические вопросы — от допуска участников до распределения залов, — что само по себе свидетельствует о глубине раскола. В итоге напряженность вылилась на улицу. У входов в парламент произошли столкновения между сторонниками разных фракций, после чего было введено ограничение на посещение здания.

Озгюр Озель занял жесткую позицию, прямо поставив под сомнение легитимность возвращения Кылычдароглу. "Без решения съезда я не уступлю эту трибуну назначенному человеку", — заявил он.

В своих выступлениях Озель последовательно апеллирует к демократической процедуре и поддержке внутри партии. "Мы верим в выборы, уважаем избранных. Это место — место избранных", — подчеркнул он с парламентской трибуны. Одновременно он обвиняет оппонентов в попытке навязать партии внешнюю повестку: "Мы сталкиваемся с планом, который стремится отстранить руководство партии и управлять ей через решения, дискредитирующие демократию".

Кылычдароглу, в свою очередь, стремится снизить градус конфронтации, делая акцент на единстве. "Мы не соперники друг другу; мы дети одной партии, идущие плечом к плечу", — заявил он, объявив о запуске процесса подготовки к съезду. Его риторика направлена на консолидацию и предотвращение окончательного раскола: "Сейчас время не враждовать, а стоять вместе".

Однако за призывами к единству скрывается стратегическое расхождение. Кылычдароглу выступает за запуск "обычного" съездного процесса, который может растянуться на месяцы, тогда как команда Озеля требует немедленного внеочередного съезда. Последний рассматривается как инструмент быстрого подтверждения легитимности нового руководства.

Озель открыто предупреждает о последствиях затягивания: "Если вы скажете "проведу съезд", но растянете процесс на год-полтора, вы потеряете десятки миллионов людей". Эта фраза отражает ключевую ставку его лагеря на электоральную динамику и мобилизацию после относительного успеха партии на последних выборах.

Дополнительным фактором эскалации стало решение суда об "абсолютной недействительности", которое фактически аннулировало результаты предыдущих партийных процессов и позволило Кылычдароглу вернуться на пост лидера. В лагере Озеля это решение трактуют как политически мотивированное. "Это не внутренний вопрос партии, а попытка устранить оппозицию как таковую", — утверждает он.

Тем временем раскол проявился и на уровне институтов партии. Социальные сети CHP перешли под контроль команды Кылычдароглу, а значительная часть депутатов и региональных структур открыто поддержала Озеля. По данным турецких СМИ, в парламентском заседании под руководством Озеля приняли участие более 90 депутатов, тогда как встреча Кылычдароглу в штаб-квартире собрала значительно меньшую группу.

Символическим моментом стало решение Кылычдароглу отказаться от проведения заседания фракции в парламенте и перенести его в центральный офис партии. По его словам, он "не хочет становиться инструментом в грязных играх, сталкивающих сторонников друг с другом". Этот шаг позволил избежать прямого столкновения в зале заседаний, но не снял системных противоречий.

Ситуацию осложняет и фактор третьих сил внутри партии, включая популярного мэра Анкары Мансура Яваша. По информации источников, именно призыв Яваша к "здравому смыслу" повлиял на решение Кылычдароглу не обострять конфликт в парламенте. Это указывает на наличие внутри CHP не двух, а нескольких центров влияния.

На фоне этих событий особое значение приобретает заседание Партийного совета, где впервые после судебного решения могут столкнуться обе стороны. Ожидается, что именно там будет решаться вопрос о формате съезда — ключевой точке, от которой зависит будущее партийной вертикали.

Кризис в CHP имеет более широкое значение для турецкой политики. Партия, позиционирующая себя как главный оппонент действующей власти, оказалась втянутой во внутреннюю борьбу, которая подрывает ее способность выступать единым фронтом. Более того, конфликт затрагивает фундаментальные вопросы — от роли судебной системы до принципов внутрипартийной демократии.

В условиях, когда Турция входит в новый электоральный цикл, исход этого противостояния может определить не только судьбу CHP, но и конфигурацию всей оппозиции. Если еще года полтора-два назад оппозиция находилась под давлением властей в виде ареста Имамоглу и попыток ввести внешней управление над CHP и его филиалами в Стамбуле и других городах, то сейчас республиканцы вступили во внутренние распри.

Междуусобицу в CHP нельзя рассматривать в отрыве от давления со стороны правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Первое порождено вторым. Но оба процесса ослабляют шансы партии Ататюрка на очередных или внеочередных парламентских и президентских выборах.