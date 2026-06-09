ВМС Азербайджана провели учения в акватории Каспия

Суда военного флота Азербайджана приняли участие в учениях в Каспийском море. В маневрах также были задействованы ВВС страны.

ВМС Азербайджана провели учения в Каспийском море. За ходом учений наблюдали генерал-полковник Керим Велиев, возглавляющий Генштаб армии АР и занимающий пост первого замглавы Минобороны, информирует Минобороны АР.

Сообщается, что в маневрах также приняли участие части ВВС страны, береговой охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Военные поразили условные цели, а также отработали взаимодействие разных родов войск.

Также в качестве целей было заявлено улучшение навыков руководства в полевых условиях и отработка действий боевых судов в ситуации, приближенной к боевой.