В Армении очевиден запрос на развитие отношений с Россией, республика получает реальные блага, оставаясь членом ЕАЭС, заявила Захарова.

Развитие российско-армянских отношений востребовано в обществе Армении, об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Очевиден широкий запрос в армянском обществе на поступательное развитие двусторонних отношений российско-армянских, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах"

– Мария Захарова

Она отметила, что отношения с Россией и членство в ЕАЭС приносят республике "реальные, осязаемые блага, а не кормление самих себя пустыми обещаниями".

Поддержка связей Москвы и Еревана с обеих сторон содержит в основе реальное понимание того, что эти связи дают, пояснила представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik.

"Что касается России, этот запрос честный, он основан на честном понимании, не на обещаниях, не на манипуляции информацией. Этот выбор, эту поддержку люди демонстрируют на основе реально осязаемых результатов от взаимодействия. Они видят, они оценивают, они поддерживают"

– Мария Захарова