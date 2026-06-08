Вестник Кавказа

Иран заявил о поражении 70% целей США на Ближнем Востоке

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, иранские военные в ходе обмена ударами с США поразили 70% намеченных целей, нанеся удары по авиабазам в Иордании, Кувейте и базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на информированный военный источник.

По данным агентства, ракеты и дроны преодолели системы противовоздушной обороны на этих объектах. Оценка нанесённого ущерба проводилась с помощью спутниковых снимков и данных полевой разведки.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что утром в среду атаковал 21 американскую цель и уничтожил четыре из них. Это стало ответом на удары вооружённых сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Обострение конфликта произошло после того, как американские военные нанесли удары по острову Кешм и местам дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, возложив на Тегеран ответственность за уничтожение вертолёта Apache.

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