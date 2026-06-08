Вестник Кавказа

МВФ намерен предоставить Армении $25 млн

МВФ намерен предоставить Армении $25 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения получит от МВФ около $25 млн по резервной программе. Она была утверждена советом директоров фонда в декабре прошлого года.

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Армении примерно $25,1 млн после того, как партия "Гражданский договор" премьер-министра страны Никола Пашиняна" одержала победу на выборах в парламент. Об этом сказано на сайте МВФ.

В заявлении фонда сказано, что предоставление денежных средств республике было одобрено в рамках первого пересмотра резервной программы Stand-By Arrangement.

Уточняется, что решение позволяет передать Армении средства в размере 18,4 млн специальных прав заимствования (SDR). Это эквивалентно примерно $25 млн.

Напомним, резервная программа была утверждена советом директоров МВФ в декабре прошлого года.

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