Вестник Кавказа

В МИД РФ выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

В МИД РФ выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве высказали сильную обеспокоенность новым витком конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке и призвали обе стороны к немедленному прекращению военных атак.

Министерство иностранных дел РФ выразило серьезную обеспокоенность новым обострением ситуации в Ближневосточном регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Крайне обеспокоены новым витком американо-иранского вооруженного противостояния, начало которому было положено неспровоцированной американо-израильской агрессией против Исламской Республики Иран. Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак"

– Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ добавила, что ситуация между США и Ираном лишь подчеркивает общую напряженность в ближневосточном регионе. В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены в необходимости дипломатического разрешения конфликта на основе международного права и готовы содействовать мирным переговорам.

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