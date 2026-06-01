Вестник Кавказа

Текст новой Конституции Армении пока не готов – Србуи Галян

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минюста Армении заявила, что текст новой Конституции страны не готов, проекту предстоит пройти стадию обсуждения.

В Минюсте Армении заявили, что текст новой Конституции страны пока не готов к публикации. Как отметила глава ведомства Србуи Галян, новый текст основного закона нуждается в экспертной оценке со стороны правоведов. 

"О причинах, почему не публиковали раньше: я много раз говорила ранее, что текст не готов, и ряд наших коллег не успели представить свои замечания"

– Србуи Галян 

По словам Галян, авторам текста потребуется 1-2 недели, чтобы получить экспертные замечания. Также будут проведены обсуждения. 

Как отметила глава Минюста, публикация Конституции является вопросом, который должен быть вынесен на коллективное обсуждение. 

Ранее Галян заявила, что с правовой точки зрения Конституция РА готова, работа ведется над политическими вопросами.

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