Текст новой Конституции Армении пока не готов – Србуи Галян

Глава Минюста Армении заявила, что текст новой Конституции страны не готов, проекту предстоит пройти стадию обсуждения.

В Минюсте Армении заявили, что текст новой Конституции страны пока не готов к публикации. Как отметила глава ведомства Србуи Галян, новый текст основного закона нуждается в экспертной оценке со стороны правоведов.

"О причинах, почему не публиковали раньше: я много раз говорила ранее, что текст не готов, и ряд наших коллег не успели представить свои замечания"

– Србуи Галян

По словам Галян, авторам текста потребуется 1-2 недели, чтобы получить экспертные замечания. Также будут проведены обсуждения.

Как отметила глава Минюста, публикация Конституции является вопросом, который должен быть вынесен на коллективное обсуждение.

Ранее Галян заявила, что с правовой точки зрения Конституция РА готова, работа ведется над политическими вопросами.