Турпоток иностранцев в Россию может вырасти на 20%

Туристический поток в РФ в 2026 году может увеличиться на 20% и достигнуть 7 млн поездок за счет путешественников из Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В России туристический поток иностранцев по итогам текущего года может вырасти на 20% и достичь 7 млн поездок. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Кондратьева, в 2025 году количество въездных визитов составило 5,8 млн. Он также отметил, что с 2022 года туристическая отрасль России полностью перестроилась. Теперь на смену европейским путешественникам приходят туристы из Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

"И это даже не ренессанс, а системная переориентация. И изменение нашего видения с точки зрения выстраивания всех программ продвижения, коммуникации и логистики"

- Никита Кондратьев

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня, его организатором выступил Фонд Росконгресс. Программа мероприятия была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.