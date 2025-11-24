В РСТ рассказали, что нужно для дальнейшего роста туризма в России

Внутренний туризм в России близок к пределу роста, превзойти этот предел можно будет при развитии инфраструктуры, считают в РСТ.

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский назвал фактор, необходимый для того, чтобы внутренний туризм в стране продолжал расти.

"В России мы фиксируем достижение неких близких к пределу показателей, определяющих рост внутреннего туризма. Дальнейший рост можно обеспечить при условии наращивания инфраструктуры. Эта задача сейчас находится в такой активной фазе проработки"

– Уманский

В РФ уже идет работа по увеличению числа мест размещения – в планах введение в эксплуатацию порядка 300-400 тыс номеров в ближайшие годы.

"Пока этот массовый номерной фонд не начал вводиться, он на этапе стройки, мы ощущаем достижение предельных показателей"

– Уманский

В связи с этим, а также из-за изменения курсов валют в сторону укрепления российского рубля, роста внутреннего туризма замедлился, при этом увеличился интерес россиян к зарубежным направлениям, добавил он, передает РИА Новости.