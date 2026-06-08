США хотят предоставить Израилю доступ к разведданным четырех стран – СМИ

В США намерены еще активнее обмениваться разведывательной информацией с Израилем. В настоящее время данная инициатива продвигается в Конгрессе.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заинтересована в расширении обмена оперативной разведывательной информацией. Американские власти планируют сделать это в рамках законопроекта об ассигнованиях на разведку на 2027 финансовый год.

По данным The Independent, США уже занимаются продвижением законопроекта, который позволит существенно расширить обмен информацией в сфере обороны и разведки с Израилем и затмить англоязычный шпионский альянс "Пять глаз". Инициатива продвигается в Конгрессе.

Согласно документу, США фактически объединят свою систему разведки с израильской. Отмечается, что по новому закону США будут обязаны делиться с Израилем секретными сведениями, которые касаются терроризма, кибербезопасности, обхода санкций, ракетных и космических угроз и планов других государств.

Одна из статей этого закона предполагает расширение текущих тесных связей между спецслужбами двух стран. Это позволит Израилю получить доступ к наиболее секретным данным, которыми обладает разведывательное сообщество США.

США в настоящее время входят в разведывательный альянс "Пять глаз" вместе с Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией. Таким образом, развединформация этих стран станет доступна спецслужбам еврейского государства.