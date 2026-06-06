Вестник Кавказа

Главу Хасавюртовского района избрали в Дагестане

Главу Хасавюртовского района избрали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Багаутдин Мамаев занял должность главы Хасавюртовского района Дагестана. До марта текущего года ее занимал Арсланбек Алибеков

Новым главой Хасавюртовского района Дагестана стал Багаутдин Мамаев. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 10 июня на странице муниципалитета в социальных сетях.

Кандидатура Мамаева была единогласно поддержана депутатами районного собрания.

"10 июня на седьмой сессии собрания депутатов Багаутдин Мамаев единогласно избран главой муниципального образования "Хасавюртовский район". Решение принято депутатским корпусом в установленном порядке"

– администрация района

С весны нынешнего года Мамаев занимал должность временно исполняющего полномочия главы Хасавюртовского района.

Предыдущим руководителем района был Арсланбек Алибеков. В марте он был назначен главой Минтранса Дагестана.

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