Главу Хасавюртовского района избрали в Дагестане

Багаутдин Мамаев занял должность главы Хасавюртовского района Дагестана. До марта текущего года ее занимал Арсланбек Алибеков
Новым главой Хасавюртовского района Дагестана стал Багаутдин Мамаев. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 10 июня на странице муниципалитета в социальных сетях.
Кандидатура Мамаева была единогласно поддержана депутатами районного собрания.
"10 июня на седьмой сессии собрания депутатов Багаутдин Мамаев единогласно избран главой муниципального образования "Хасавюртовский район". Решение принято депутатским корпусом в установленном порядке"
– администрация района
С весны нынешнего года Мамаев занимал должность временно исполняющего полномочия главы Хасавюртовского района.
Предыдущим руководителем района был Арсланбек Алибеков. В марте он был назначен главой Минтранса Дагестана.