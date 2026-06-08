Овощи и фрукты с Ближнего Востока поступают в РФ стабильно

В Россельхознадзоре сообщили, что перебоев с поставками сельхозпродукции из стран Ближнего Востока нет. При этом сократились поставки мясной продукции в регион.

В России не наблюдается проблем с поставками овощей и фруктов из стран Ближнего Востока, поделился глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Прежде всего он сообщил, что этой весной на фоне конфликта в регионе вдвое снизился экспорт мясной продукции. Однако поставки были переориентированы на другие направления: в страны ЕАЭС, Африки, Азии.

На стабильном уровне держатся поставки в Россию овощей и фруктов из ближневосточного региона, отметил он в интервью ТАСС на ПМЭФ-2026.

"В то же время поставки подкарантинной продукции из стран Ближнего Востока остаются на стабильном уровне. Волноваться, что какая-то плодовоовощная продукция не дойдет до нас, не стоит"

– Сергей Данкверт