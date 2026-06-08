Нетаньяху примет участие в парламентских выборах в Израиле

Биньямин Нетаньяху примет участие в парламентских выборах. Информацию озвучили в партии "Ликуд".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в электоральном процессе в конце этого года в качестве кандидата, сообщила партия "Ликуд"

"Премьер Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах"

– партия "Ликуд"

Отметим, что политическая ситуация для Нетаньяху становится все более напряженной. В отношении премьера заведены уголовные дела, судебные заседания политик пропускает. Президент страны Ицхак Герцог отказался помиловать Нетаньяху. Политические притязания израильского премьера все более зависят от достижений на внешней арене, однако существенного прорыва Тель-Авив пока не добился ни с Ираном, ни с ХАМАС.

Что ждет Нетаньяху на выборах?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил шансы "Ликуда" и Биньямина Нетаньяху на победу на внеочередных парламентских выборах.

"Опросы сейчас дают очень разную картину общественных настроений в зависимости от того, кто их заказывает и публикует. Если взять опросы, которые делают газеты, поддерживающие правое движение и партию "Ликуд", то в них победа "Ликуда" гарантирована. Если мы читаем газеты левого толка и, так сказать, оппозиции, то в них победа безусловно отдается оппонентам "Ликуда". Важно, что за последние 20 лет опросы общественного мнения еще ни разу до конца не угадали будущий расклад сил в Кнессете", - прежде всего сказал он.

"Скорее всего, "Ликуд" все-таки выиграет выборы. При всех проблемах и в Израиле, и вокруг Израиля со всеми военными положениями ни один опрос не говорит, что Биньямин Нетаньяху как лидер способен проиграть выборы. Против любых кандидатов от оппозиции он надежно выигрывает. Так что пока все без изменений: на внеочередных парламентских выборах еще раз победит Биньямин Нетаньяху. Конечно, у нас впереди еще три месяца в очень нервозной, боевой обстановке, и война может сильно повлиять на его позиции как в плюс, так и в минус", - отметил Юрий Бочаров.

"Как таковой одной партии, которая могла бы составить конкуренцию "Ликуду", сегодня в Израиле не существует. Есть несколько оппозиционных групп. В первую очередь это партия Нафтали Беннета, бывшего премьер-министра переходного правительства. Также это партия Айзенкота и левая оппозиция. Нетаньяху точно не проиграет никому из лидеров, но может проиграть объединенной оппозиции", - подчеркнул политтехнолог.

"Возвращаясь к теме опросом, мы уже не раз видели, как социологи уравнивали "Ликуд" с той или иной партией по голосам, но когда дело доходило до подсчета настоящих голосов на выборах, оказывалось, что "Ликуд" намного обходит оппонентов. На сегодня в Израиле по-прежнему не видно реальной силы, которая могла бы составить конкуренцию "Ликуду". Объединенная оппозиция могла бы быть реальной силой, способной победить Нетаньяху, но она никак не хочет объединиться. Слишком много амбиций у всех лидеров", - заключил Юрий Бочаров.