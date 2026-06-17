Ливан помешал запуску переговоров США с Ираном

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна была состояться в Швейцарию 19 июня. По данным СМИ, Джей Ди Вэнс отложил свой визит из-за требований Ирана по ситуации в Ливане.

Названа причина, почему вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс отложил поездку в Швейцарию, где должны были пройти церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ирана и новый раунд переговоров по иранской ядерной программе.

По данным Axios, причина такого решения – позиция Исламской Республики по Ливану, сообщил на своих страницах в соцсетях Барак Равид, журналист портала Axios и 12-го израильского тв-канала.

Ранее представитель Вэнса сообщал, что вице-президент не планирует в четверг вечером отправляться в Швейцарию на церемонию и для начала переговоров между сторонами по техническим вопросам. По словам Равида, который ссылается на одного из должностных лиц США, это связано с требованиями иранцев по Ливану.

Напомним, в Иране отмечали, что будут расценивать любые новые удары Израиля по Ливану как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США.

Вэнс сообщил, что церемония подписания меморандума должна пройти 20-21 июня. Он подчеркивал, что преимущественно это зависит от Тегерана.

Хотят ли США диалога с Ираном?

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов выразил уверенность в том, что американская сторона в настоящее время конструктивно настроена на налаживание диалога с Тегераном и исполнение положений меморандума о взаимопонимании, а создавать препятствия реализации промежуточного соглашения способен только Израиль.

"На мой взгляд, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном – довольно прочный документ, я бы не назвал его хрупким. Дело в том, что Вашингтон, инициировав боевые действия против Ирана, по собственной воле пришел к этому соглашению, и никто не заставлял президента Дональда Трампа его подписывать. Меморандум – это результат баланса сил, который сложился на поле боя", – прежде всего сказал он.

"У американцев сейчас нет значимых причин отказываться от меморандума или саботировать его. Во всяком случае, если бы они хотели продолжить бомбить Иран, они могли бы это сделать. Риски срыва соглашения, конечно, есть, но они связаны с политикой израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху – он может попытаться сорвать исполнение документа, продолжая бомбардировки Ливана. Я думаю, поскольку Трамп считает соглашение своим детищем, он одернет Нетаньяху при таких попытках. Так что риски срыва не очень велики", – сообщил Алексей Наумов.

"Более того, власти США сейчас мотивированы на исполнение меморандума – именно потому, что они сами хотели заключения этого соглашения и сами пришли в процессе войны к необходимости подписать промежуточный документ с Ираном. Стоит ожидать, что они дадут время Ирану продемонстрировать добрую волю, показать, что и для него меморандум – это компромисс, а не безусловная победа. Мотивы исполнять соглашение у США точно есть, иначе Дональд Трамп и не стал бы его подписывать", – подчеркнул политолог.