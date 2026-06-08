Анкара и Эр-Рияд задумали проект железной дороги через четыре страны Ближнего Востока

Власти Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в реализации проекта трансграничного ж/д маршрута по Ближнему Востоку, который станет альтернативой морскому пути через Ормуз.

Турция и Саудовская Аравия намерены реализовать проект строительства железной дороги, которая пройдет через четыре страны Ближнего Востока. О планах поведал глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу.

"Транспорт и транспортная доступность приобрели особое значение, в частности после войн. Людям нужна альтернатива <...>. Путем сотрудничества мы объединим [Ближневосточный] регион, построив железную дорогу от Саудовской Аравии до Турции через Иорданию и Сирию, а через Турцию - до всей Европы"

– Абдулькадир Уралоглу

По словам Уралоглу, наиболее амбициозной задачей является постройка единой сети, которая будет проведена от Саудовской Аравии до Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Омана. Как отметил глава ведомства, Анкара и Эр-Рияд уже оформили два соглашения по этому проекту.

Как отметили в Al Arabiya, проект подобного ж/д маршрута призван стать важной альтернативой морскому пути через Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта в регионе и логистических затруднений.