Вестник Кавказа

Анкара и Эр-Рияд задумали проект железной дороги через четыре страны Ближнего Востока

Анкара и Эр-Рияд задумали проект железной дороги через четыре страны Ближнего Востока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в реализации проекта трансграничного ж/д маршрута по Ближнему Востоку, который станет альтернативой морскому пути через Ормуз.

Турция и Саудовская Аравия намерены реализовать проект строительства железной дороги, которая пройдет через четыре страны Ближнего Востока. О планах поведал глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу. 

"Транспорт и транспортная доступность приобрели особое значение, в частности после войн. Людям нужна альтернатива <...>. Путем сотрудничества мы объединим [Ближневосточный] регион, построив железную дорогу от Саудовской Аравии до Турции через Иорданию и Сирию, а через Турцию - до всей Европы"

– Абдулькадир Уралоглу

По словам Уралоглу, наиболее амбициозной задачей является постройка единой сети, которая будет проведена от Саудовской Аравии до Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Омана. Как отметил глава ведомства, Анкара и Эр-Рияд уже оформили два соглашения по этому проекту. 

Как отметили в Al Arabiya, проект подобного ж/д маршрута призван стать важной альтернативой морскому пути через Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта в регионе и логистических затруднений.

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