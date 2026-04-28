Серебро и золото на бирже подешевело до минимумов с 23 марта

В среду биржевые цены на золото и серебро достигли минимумов с 23 марта. Фьючерсы на драгметаллы опускались ниже отметок в $4200 и $64 за тройскую унцию.

Золото и серебро на нью-йоркской бирже Comex подешевело сегодня до минимальных значений с 23 марта.

Фьючерсы на золото на август торговались утром по $4195,51 за тройскую унцию, уровень ниже $4200 был достигнут впервые с 23 марта. Затем цены немного откатились, золото торговалось по $4227,62, что на 1,37% ниже относительно закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на серебро на июль также опускались в моменте до значений 23 марта, до $63,55. Серебро подешевело на 1,12% и торговалось затем по $64,513 за тройскую унцию.