Уже в течение года в интернете распространяется ставшая вирусной статья о причинах неоднозначного отношения в Израилю западных государств, приписываемая британскому политическому обозревателю Аллистеру Хиту, который еще пять лет назад писал о крахе американской империи.

Хит регулярно публикует острые материалы по проблемам экономики, британской политики и международных отношений, однако внимательные наблюдатели сошлись во мнении, что статью писал не он, а некий никому неизвестный блогер. Тем не менее статья интересна своими оценками, и «Вестник Кавказа» публикует текст эссе, которое было и будет актуальным еще долго, в переводе Виктора Бруклайна.

"С Израилем есть что-то, что вызывает у людей дискомфорт — и это не то, что они говорят. Они укажут на политику, поселения, границы и войны. Но если поцарапать поверхность гнева, откроется нечто более глубокое: Неловкость не из-за того, что делает Израиль, а из-за того, что он собой представляет.

Такой крошечной нации не полагается быть настолько могущественной. Точка. У Израиля нет нефти. Нет особых природных ресурсов. Население — едва дотягивает до размеров среднего американского города. Вокруг — враги. Ненависть в ООН. Объекты терактов. Осуждение от знаменитостей. Бойкоты, клевета, атаки. И все же — они процветают, словно завтра не существует. В армии. В медицине. В сфере безопасности. В технологиях. В сельском хозяйстве. В разведке. В морали. В чистой и несокрушимой воле. Они превращают пустыню в сельскохозяйственные земли. Делают воду из воздуха. Перехватывают ракеты в полете. Они спасают заложников под носом у худших режимов мира. Они выживают в войнах, которые, по мнению всех, должны были стереть их с лица земли — и побеждают.

Мир смотрит на это и не может понять. И тогда люди делают то, что делают, когда сталкиваются с силой, которую не могут объяснить. Они предполагают, что это — обман. Наверное, это помощь США. Наверное, это иностранное лоббирование. Наверное, это угнетение. Наверное, это кража. Наверное, это какой-то темный трюк, давший евреям такую силу. Наверное, это шантаж. Потому что, не дай Бог, это что-то другое. Не дай Бог, это настоящее. Не дай Бог, это — заслуженное. Или, что еще хуже — предопределенное. Еврейский народ должен был исчезнуть уже давно. Так заканчивается история изгнанных, порабощенных и ненавидимых меньшинств.

Но евреи не исчезли. Они действительно вернулись домой, заново построили свою землю, оживили свой язык и вернули своих мертвых к жизни — в памяти, в идентичности и в силе. Это ненормально. Это не политика. Это — библейское. Не существует кода мошенничества, объясняющего, как народ возвращается на свою родину спустя 2000 лет. Нет рационального пути от газовых камер — к глобальному влиянию. Нет исторического прецедента — пережить вавилонян, римлян, крестоносцев, инквизицию, погромы и Холокост — и все равно явиться в понедельник на работу в Тель-Авиве. Израиль — это не логика. Если только вы не верите во что-то большее, чем математика. Вот что сводит мир с ума. Потому что если Израиль реален, если эта невероятная, древняя и ненавидимая нация — все еще избранна, защищена и процветает, тогда, может быть, Бог — вовсе не миф.

Может быть, он все еще в этой истории. Может быть, история — не случайна. Может быть, зло — не последнее слово. Может быть, евреи — это не просто народ… а свидетельство. Вот что они не могут вынести. Потому что как только ты признаешь, что выживание Израиля — не просто впечатляющее, а божественное, все меняется. Твой моральный компас сбивается. Твои предположения об истории, силе и справедливости рушатся. Ты понимаешь, что не наблюдаешь конец империи. Ты — свидетель начала чего-то вечного. Поэтому они это отрицают. Они это очерняют. И яростно нападают. Потому что куда легче назвать чудо «мошенничеством», чем столкнуться с возможностью, что Бог действительно сдерживает свои обещания. И делает это в тишине".