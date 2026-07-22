Мировая нефть возвращается к порогу $100 за баррель

Впервые с 8 июня цены на нефть Brent на бирже превысили $98. Эталонная нефть растет на 4,3% сегодня.

В среду на лондонской бирже ICE нефть марки Brent достигла значений 8 июня и превысила $98 за баррель.

Согласно данным торгов, сентябрьский фьючерс на Brent на 10:45 мск торговался по $98,14 (плюс 4,33%), на 10:50 цена поднялась еще, до $98,22 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подросли в цене на 3,35% и достигли до $89,74 за баррель.

Рынок утратил позитив

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание, что в последние недели на мировом нефтяном рынке закончились позитивные ожидания о полном умиротворении обстановки в Персидском заливе и Ормузском проливе, из-за чего трейдеры все активнее играют на повышение в торговле сентябрьскими фьючерсами.

"Нынешнее обострение — это продолжение весеннего военного конфликта США и Израиля с Ираном, поэтому рынок реагирует на него так же, как реагировал на блокаду Ормузского пролива в марте-апреле. После подписания 18 июня меморандума о взаимопонимании США и Ирана рынок стал закладывать понижение цен из-за ожиданий, что судоходство в Ормузском проливе нормализуется. Однако в итоге стороны так и не смогли договориться ни по условиям работы Ормузский пролива, ни по другим пунктам этого меморандума – и начались новые атаки на объекты друг друга, перешедшие в середине июля в ежедневным режим", - прежде всего сказал он.

"В связи с этим рынок теперь начинает закладывать в цены на нефть вероятную эскалацию военного конфликта, когда США только усиливают удары по Ирану и не договариваются с ним о возобновлении беспрепятственного судоходства. К этом добавляются заявления йеменских хуситов, по сути союзников Ирана, что они будут блокировать Саудовскую Аравию, то есть попытаются не позволять КСА загружать танкеры на Красном море и вывозить нефть за рубеж. В Красном море расположен аравийский порт Янбу, являющийся конечной точкой нефтепровода "Восток-Запад", создающего Эр-Рияду альтернативу Ормузскому проливу, так как по нему в Янбу поступает по 7 млн баррелей нефти в сутки", - продолжил Игорь Юшков.

"Если хуситы хотя бы частично смогут заблокировать движение танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив и загрузку в танкеры этих 7 млн баррелей в сутки, цены вырастут еще сильнее, поскольку предложение нефти на рынке снова уменьшится. Так что это звенья одной цепи: как тогда перекрытие Ормузского пролива сформировало дефицит предложения, так и теперь он вновь обостряется. При этом надо учитывать, что во время весенней фазы конфликта страны-импортеры очень сильно проели свои стратегические запасы нефти и еще не успели их восполнить. Все же рассчитывали, что начнут восполнять стратегические резервы в июне-августе, а теперь, наоборот, приходится еще раз их тратить. В этом нынешняя ситуация даже острее, чем была весной", - подчеркнул экономист.

Что происходит с экспортом нефти из РФ?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности также рассказал о том, какова сейчас ситуация с российским нефтяным экспортом. "На объемы экспорта из РФ новое обострение не влияет, как не влияла и весенняя фаза иранского конфликта, поскольку уровень нефтедобычи все это время не увеличивался. Разумеется, рост цен на эталонные марки нефти позитивно сказывается на уровне цен на российские марки – URALS и ВСТО. Мы считаем среднюю цену за предыдущий месяц и на следующий месяц закладываем ее в налоги, прежде всего в налог на добычу полезных ископаемых. Если к июню у нас средняя цена была $63,5 за баррель, потому что к концу месяца цены на нефть падали, то к концу июля цены выросли, следовательно, в августе выправятся доходы бюджета от нефтяного экспорта", - отметил он.

"Посмотрим, что будет в августе, но пока что это обострение на Ближнем Востоке приносит России экономические выгоды: цена российской нефти растет, при этом она становится все более востребована на азиатских рынках, в Индии и Китае. Высокий спрос означает уменьшение дисконта на URALS. Если в июне мы давали скидку в районе $7-8 на каждый баррель в портах Индии, то теперь, по мере нарастания дефицита предложения, скидка будет стремиться к нулю, а то и вовсе перейдет в премию, как это было в разгар весенних событий. Напомню, тогда мы продавали свою нефть в портах Индии на $2-4 за баррель дороже, чем торговалась Brent", - заключил Игорь Юшков.